Κρήτη: 16χρονος ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε στη θάλασσα – Έκανε επικίνδυνους ελιγμούς στον ΒΟΑΚ, 3 συλλήψεις

Ένας 16χρονος ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε στη θάλασσα στην παραλία του Αγίου Αντωνίου Νεαπόλεως Λασιθίου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το patris.gr, πρόκειται για το αυτοκίνητο που πριν από μερικές ημέρες είχε εμπλακεί σε επικίνδυνους και παράνομους ελιγμούς στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), με τον οδηγό του να σπάζει μάλιστα διαχωριστικά κολωνάκια, προκειμένου να κάνει προσπέραση.

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Το αυτοκίνητο οδηγούσε ένας 16χρονος, ενώ επέβαιναν ακόμα τρία άτομα.

Συνολικά για την υπόθεση αλλά και για άλλες παραβάσεις έχουν συλληφθεί ο 16χρονος, ο πατέρας του, ο παππούς του και ένας φίλος του τελευταίου.

Το αυτοκίνητο φέρεται να ανήκε στον φίλο του παππού του και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα βρέθηκε να οδηγεί ο ανήλικος.

Σημειώνεται ότι εξ αρχής υπήρχαν υπόνοιες στους Αστυνομικούς ότι το αυτοκίνητο που είχε βρεθεί στη θάλασσα στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου σχετιζόταν με το ΙΧ το οποίο ξερίζωσε τα κολωνάκια στον ΒΟΑΚ με επικίνδυνους ελιγμούς μερικά 24ωρα πριν.