Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Τροχαίο δυστύχημα στον Πύργο με έναν νεκρό και 5 τραυματίες – Φωτογραφίες από το σημείο

Όχημα επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την εθνική οδό Πατρών - Πύργου και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο που είχε κατεύθυνση προς την Αρχαία Ολυμπία
Ένας νεκρός και 5 τραυματίες σε τροχαίο στον Πύργο Ηλείας
Το ποδήλατο του άτυχου αναβάτη που βρήκε τραγικό θάνατο
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στη διασταύρωση Λαμπετίου στον Πύργο Ηλείας τη Δευτέρα (07.09.2026). Ο άνθρωπος που είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά, τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του patrisnews.com, ο νεκρός από το τροχαίο στον Πύργο είναι αναβάτης ποδηλάτου που ενεπλάκη στο δυστύχημα.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, όχημα που κινούνταν από την περιοχή του Λαμπετίου επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου.

Εκείνη τη στιγμή συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο που είχε κατεύθυνση προς την Αρχαία Ολυμπία.

Ο ποδηλάτης τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και, παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ακόμη πέντε άτομα, τα οποία διακομίστηκαν για ιατρική φροντίδα.

Ένας νεκρός και 5 τραυματίες σε τροχαίο στον Πύργο Ηλείας
Παραμορφωμένες λαμαρίνες από το τροχαίο στον Πύργο Ηλείας
Ένας νεκρός και 5 τραυματίες σε τροχαίο στον Πύργο Ηλείας
Ένας νεκρός και 5 τραυματίες σε τροχαίο στον Πύργο Ηλείας

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο ενεπλάκη ο ποδηλάτης, διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
424
205
179
173
159
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Δίκη για τα Τέμπη: Κατέθεσαν σύζυγος και κόρη του μηχανοδηγού – «Μέσα σε ένα βράδυ όλα χάθηκαν»
Η Αγνή Μπαλή, σύζυγος του αδικοχαμένου μηχανοδηγού Γιώργου Κουτσούμπα, ήταν η πρώτη μάρτυρας που κατέθεσε στη δίκη για τα Τέμπη και ακολούθησε η 31χρονη κόρη του, Αθανασία Κουτσούμπα
Η δίκη για τα Τέμπη
Εντοπίστηκε το διαβατήριο της Γιου Τινγκ 4 μήνες μετά την εξαφάνισή της από τη Λούτσα - Τα στοιχεία που εξετάζει η ΕΛΑΣ
Το διαβατήριο της Γιου Τινγκ βρέθηκε στο Γαλάτσι κομματιασμένο σε λωρίδες και φθαρμένο από τον ήλιο, πράγμα που αποδεικνύει ότι βρισκόταν κάπου πεταμένο για αρκετές μέρες ή και βδομάδες
Η Γιου Τινγκ
Φωτιά στην Εύβοια στην περιοχή Μακρυκάπα: Ήχησε το 112 για εκκένωση από την Τριάδα προς Ψαχνά – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις
Η φωτιά είναι σε απόσταση αναπνοής από εγκαταστάσεις επιχείρησης- Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 20ής ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα, δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα
evima
Ανανεώθηκε πριν 21 λεπτά
Newsit logo
Newsit logo