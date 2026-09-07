Τροχαίο δυστύχημα στον Πύργο με έναν νεκρό και 5 τραυματίες – Φωτογραφίες από το σημείο

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στη διασταύρωση Λαμπετίου στον Πύργο Ηλείας τη Δευτέρα (07.09.2026). Ο άνθρωπος που είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά, τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του patrisnews.com, ο νεκρός από το τροχαίο στον Πύργο είναι αναβάτης ποδηλάτου που ενεπλάκη στο δυστύχημα.

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Το τροχαίο σημειώθηκε όταν, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, όχημα που κινούνταν από την περιοχή του Λαμπετίου επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου.

Εκείνη τη στιγμή συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο που είχε κατεύθυνση προς την Αρχαία Ολυμπία.

Ο ποδηλάτης τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και, παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

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Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ακόμη πέντε άτομα, τα οποία διακομίστηκαν για ιατρική φροντίδα.