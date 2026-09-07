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Ελλάδα

Φωτιά στην Εύβοια στην περιοχή Μακρυκάπα: Ήχησε το 112 για εκκένωση από την Τριάδα προς Ψαχνά – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Η φωτιά είναι σε απόσταση αναπνοής από εγκαταστάσεις επιχείρησης- Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 20ής ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα, δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα
evima
evima
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (07.09.2026) σε δασική έκταση στην περιοχή της Μακρυκάπα στην Εύβοια. Μήνυμα του 112 κάλεσε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Τριάδας να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς τα Ψαχνά.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και επιχειρούν 70 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 20ής ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα.

Η φωτιά είναι σε απόσταση αναπνοής από εγκαταστάσεις επιχείρησης, σύμφωνα με το eviaonline.gr.

Από αέρος έχουν διατεθεί δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων με υδροφόρες.

evima
evima
evima

Νωρίτερα, στις 14:55, είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

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