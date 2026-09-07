Φωτιά στην Εύβοια στην περιοχή Μακρυκάπα: Ήχησε το 112 για εκκένωση από την Τριάδα προς Ψαχνά – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (07.09.2026) σε δασική έκταση στην περιοχή της Μακρυκάπα στην Εύβοια. Μήνυμα του 112 κάλεσε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Τριάδας να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς τα Ψαχνά.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και επιχειρούν 70 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και της 20ής ΕΜΟΔΕ και 27 οχήματα.

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Η φωτιά είναι σε απόσταση αναπνοής από εγκαταστάσεις επιχείρησης, σύμφωνα με το eviaonline.gr.

Από αέρος έχουν διατεθεί δύο αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων με υδροφόρες.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Τριάδα απομακρυνθείτε προς #Ψαχνά



‼️Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 7, 2026

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρυκάπα Ευβοίας. Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης και της 20ης ΕΜΟΔΕ, 27 οχήματα, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2026

evima

Νωρίτερα, στις 14:55, είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.