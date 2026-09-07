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Λούτσα: Εντοπίστηκε το διαβατήριο της Γιου Τινγκ 4 μήνες μετά την εξαφάνισή της – Τα στοιχεία που εξετάζει η ΕΛΑΣ

Το διαβατήριο της Γιου Τινγκ βρέθηκε στο Γαλάτσι κομματιασμένο σε λωρίδες και φθαρμένο από τον ήλιο, πράγμα που αποδεικνύει ότι βρισκόταν κάπου πεταμένο για αρκετές μέρες ή και βδομάδες
Η Γιου Τινγκ
Η Γιου Τινγκ
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Σοκαριστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας, της οποίας τα ίχνη χάθηκαν πριν από 4 μήνες από την Λούτσα, όπου διέμενε με τον Έλληνα σύζυγό της.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό της Κινέζας μεταφράστριας, Γιου Τινγκ από την περιοχή της Λούτσας. Η εξαφάνισή της σημειώθηκε στις 20 Μαΐου 2026. Την ώρα που οι αρχές σε Ελλάδα και Κίνα μέχρι την Ιντερπόλ, ψάχνουν να βρουν στοιχεία που θα τους φέρει πιο κοντά στα ίχνη της γυναίκας, εντοπίστηκε το διαβατήριο της 50χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαβατήριο της Γιου Τινγκ βρέθηκε στο Άλσος Γαλατσίου κομματιασμένο σε λωρίδες και αρκετά φθαρμένο από τον ήλιο. Η φθορά του αποδεικνύει ότι βρισκόταν κάπου πεταμένο για αρκετές μέρες ή και βδομάδες.

Το διαβατήριο έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για περαιτέρω έλεγχο ενώ στο Γαλάτσι έσπευσαν 12 αστυνομικοί προκειμένου να ερευνήσουν την περιοχή σε περίπτωση που βρεθούν περισσότερα στοιχεία ή αντικείμενα που ανήκαν στη Γιου Τινγκ.

Ωστόσο, εντύπωση προκαλεί ο εντοπισμός του δημοσίου εγγράφου καθώς το κινητό τηλέφωνο της Κινέζας είχε βρεθεί στο κέντρο της Αθήνας.

Το κινητό τηλέφωνο της μεταφράστριας φέρεται να βρέθηκε σε πάροδο της οδού Λευκωσίας από άνδρα βουλγαρικής καταγωγής και στη συνέχεια να παραδόθηκε σε άλλα πρόσωπα.

Παράλληλα, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται η διαδρομή της Γιου Τινγκ στην οδό Πατησίων, στην περιοχή της πλατείας Αμερικής, όπου εντοπίζεται και το τελευταίο ίχνος της.

Κρίσιμη ήταν η κατάθεση μιας γυναίκας από την Θεσσαλονίκη πριν μερικές μέρες, η οποία φέρεται να γνωρίζει πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση εξαφάνισης της Κινέζας μεταφράστριας.

Από την πλευρά του, μιλώντας στο Open, ο σύζυγός της ανέφερε: «Έχω ενημερωθεί ότι έχει βρεθεί το διαβατήριο της συζύγου μου στην κατάσταση που έχει περιγραφεί. Εκκρεμεί η ταυτοποίηση αν είναι σίγουρα δικό της το ταξιδιωτικό έγγραφο, οπότε σε αυτή τη φάση είναι σχεδόν σίγουρο ότι πρόκειται για το δικό της έγγραφο. Εμένα από την αρχή η υπόθεση είναι ότι πρόκειται για κάποια εγκληματική ενέργεια. Δεν μπορώ να γνωρίζω από ποιον ακριβώς τη φύση της εγκληματικής ενέργειας, αλλά φαίνεται ότι κάτι έχει συμβεί εκείνη τη μέρα περίπου το μεσημέρι της 20 Μαΐου, το οποίο έχει αλλάξει την ισορροπία στα πράγματα. Έχει πέσει το κινητό, έχει χαθεί η Τινγκ. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία, καμία κίνηση. Όλα είναι αποκομμένα».

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