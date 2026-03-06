Κρήτη: Από τον Κορυδαλλό έδινε εντολές για επιθέσεις σε αστυνομικούς – «Έλεγα να δείρουμε μπάτσους»

Ένας 23χρονος που βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού είναι ο φερόμενος «εγκέφαλος» που σχεδίαζαν επιθέσεις μαζί με άλλους δύο 24χρονους, να βάλουν βόμβες σε σπίτια αστυνομικών στα Χανιά της Κρήτης.

Οι αρχές εκτιμούν πως ο 23χρονος Αλβανός υπήκοος, γεννημένος και μεγαλωμένος στα Χανιά, μέσα από το κελί του Κορυδαλλού έδινε εντολές στους δυο νεαρούς τις επιθέσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο 24χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν για ναρκωτικά, είχαν στα κινητά τους συνομιλίες με τον 23χρονο με φωτογραφίες και προσωπικά στοιχεία των τριών αστυνομικών «στόχων» , δύο εκ των οποίων είναι διοικητές ενώ ο τρίτος είναι ο αστυνομικός που τον είχε συλλάβει τον περασμένο Δεκέμβριο 2025 στα Χανιά, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο κελί του 23χρονου, βρέθηκαν τρία μπλοκ σημειώσεων με διευθύνσεις, email και τηλεφωνικούς αριθμούς, ένα εκ των οποίων είχε μάλιστα τίτλο «ταξίδι στον κόσμο του χρήματος.

Τότε, στη διάρκεια της επιχείρησης σε αποθήκη στα Νεροκούρου όπου είχε βρεθεί μεγάλη ποσότητα κάνναβης, ο 23χρονος είχε αντισταθεί στη σύλληψή του ενώ μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος και οδηγήθηκε στον Κορυδαλλό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, είχε σχηματιστεί δικογραφία και για την 53χρονη μητέρα και την 29χρονη αδερφή του, τις οποίες χρησιμοποιούσε στη διακίνηση ως «βαποράκια».

Σοκάρουν οι διάλογοι

Στους διαλόγους εμφανίζονται:

• ο Β.Τ. (23 ετών), φερόμενος ως εγκέφαλος της οργάνωσης και κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού που συνελήφθη στα Χανιά τον Δεκέμβριο

Σε μία από τις συνομιλίες ο κρατούμενος φαίνεται να δίνει εντολές για παραλαβή και μεταφορά χρημάτων.

Β.Τ.: «Από τον Ιντι;»

Ν.Π.: «Ε ναι ρε λα»

Β.Τ.: «500 πήρες;»

Ν.Π.: «300»

Β.Τ.: «Μίλα με τον Σαμπάν να του τα δώσεις αυτά μπρο»

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, η συνομιλία αφορά χρήματα που προέρχονται από δραστηριότητες της εγκληματικής ομάδας και τα οποία έπρεπε να μεταφερθούν σε άλλο άτομο του κυκλώματος.

Διάλογος για αστυνομικό

Σε άλλη συνομιλία, ο κρατούμενος στέλνει φωτογραφία αστυνομικού που είχε συμμετάσχει στην επιχείρηση σύλληψής του.

Β.Τ.: «Να η μαϊμού»

Ν.Π.: «Μάλιστα, κοίτα δω κάτι μάγκες»

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η αποστολή φωτογραφιών αστυνομικών θεωρείται στάδιο προετοιμασίας για πιθανή στοχοποίηση.

«Έλεγα να δείρουμε μπάτσους»

Σε ηχητικό μήνυμα που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ο ένας από τους κατηγορούμενους αναφέρει:

«Έλεγα χθες να δείρουμε μπάτσους ρε φίλε, έναν-δύο, μπας και ξέρουμε κάποια σπίτια…»

«Πάρε κανένα δυναμίτη»

Σε άλλη συνομιλία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία ο κρατούμενος δίνει ακόμη πιο ακραία οδηγία.

Β.Τ.: «Ρε μπρο πάρε κανένα δυναμίτη και ρίξ’ το… εκεί που φτάσαμε καλύτερα το όνομα παρά το μάτι…».