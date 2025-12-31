Κρήτη: Ασθενείς με γρίπη γεμίζουν τα νοσοκομεία – Πολλοί οι ανεμβολίαστοι

Το καμπανάκι του κινδύνου «χτυπούν» ειδικοί για την αναμενόμενη έξαρση της εποχικής γρίπης τις επόμενες εβδομάδες, λόγω των αυξημένων κοινωνικών επαφών της εορταστικής περιόδου, ενώ γεμάτα φαίνεται πως είναι τα νοσοκομεία και της Κρήτης από ασθενείς.

Οι συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους, τα ταξίδια και η αυξημένη κινητικότητα που χαρακτηρίζουν αυτές τις μέρες, δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για τη μετάδοση των αναπνευστικών ιών καθώς και της γρίπης που «θερίζει» τον τελευταίο μήνα. Εκτός από τα νοσοκομεία της Κρήτης, χάος επικρατεί και μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής.

Στην Αττική από τους 100 ασθενείς που προσέρχονται στα Επείγοντα με συμπτώματα λοίμωξης, περίπου το 10% εισάγεται για περαιτέρω νοσηλεία.

Στην Κρήτη, πολύς κόσμος, έχει ήδη νοσήσει, σύμφωνα με το patris.gr, ενώ οι περισσότεροι αναρρώνουν στα σπίτια τους, ωστόσο, υπάρχουν και αρκετοί που χρειάζονται νοσηλεία και βρίσκονται στο νοσοκομείο. Πολλοί από τους ασθενείς όμως, φαίνεται πως δεν έχουν κάνει το αντιγριπικό εμβόλιο.

«Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για ανθρώπους μεγαλύτερων ηλικιών, έχουμε όμως και νεότερους. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι πολλοί είναι ανεμβολίαστοι ,παρότι είναι γνωστό ότι ο εμβολιασμός παραμένει το πιο αποτελεσματικό μέτρο προστασίας» ανέφερε ο διευθυντής της Παθολογικής κλινικής του ΠΑΓΝΗ καθηγητής παθολογίας-λοιμωξιολογίας Διαμαντής Κοφτερίδης.

Υψηλή μεταδοτικότητα

Η αύξηση των κρουσμάτων αποδίδεται στον υποκλάδο Κ του ιού της γρίπης Α, ο οποίος χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταδοτικότητα.

«Η εικόνα που έχουμε δείχνει ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος εξαπλώνεται γρήγορα, προκαλώντας περισσότερα περιστατικά και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας», λένε οι ειδικοί.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

Υψηλό πυρετό

Ρίγος

Βήχα

Μυαλγίες

Κόπωση και αδυναμία

Πότε χρειάζεται η νοσηλεία

Η επιμονή των συμπτωμάτων ή η επιδείνωση της κατάστασης, πρέπει να μας οδηγήσει άμεσα στο νοσοκομείο για διάγνωση και σωστή αγωγή.

Οι ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι και άτομα με χρόνια νοσήματα, πρέπει να αναζητούν ιατρική βοήθεια ακόμη πιο γρήγορα.

Μετά τις γιορτές περιμένουμε σημαντική αύξηση των νοσηλειών, είπε ο ομότιμος καθηγητής Πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης.

Εκτός του εμβολιασμού, τα προστατευτικά μέτρα περιλαμβάνουν: Συχνό πλύσιμο των χεριών, χρήση μάσκας σε κλειστούς χώρους με συνωστισμό για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, παραμονή στο σπίτι και χρήση μάσκας σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων.