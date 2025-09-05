Ελλάδα

Κρήτη: «Δολοφονική» προσπέραση από ασυνείδητο οδηγό στον ΒΟΑΚ – Την τελευταία στιγμή αποφεύχθηκε η σύγκρουση

Το ένα αυτοκίνητο παραβίασε την διπλή διαγράμμιση που δεν επιτρέπει να γίνεται προσπέραση και παράλληλα μπήκε και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας
Μια άκρως επικίνδυνη προσπέραση που κόβει την ανάσα έκανε ένας οδηγός στο ΒΟΑΚ στην Κρήτη και παραβιάζοντας τους κανόνες του ΚΟΚ.

Ο ασυνείδητος οδηγός που κινούνταν στον ΒΟΑΚ επιχειρεί την προσπέραση και από καθαρή τύχη αποφεύχθηκε η σύγκρουση. Μάλιστα προσπάθησε να περάσει κατευθείαν τρία οχήματα με το τελευταίο να είναι ένα φορτηγό την ώρα που είχαν αρχίσει να έρχονται αυτοκίνητα από το άλλο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το ασημί αυτοκίνητο παραβίασε την διπλή διαγράμμιση που δεν επιτρέπει να γίνεται προσπέραση και παράλληλα μπήκε και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ευτυχώς οι οδηγοί που έρχονταν από το άλλο ρεύμα πήγαν τα αυτοκίνητά τους όσο πιο δεξιά μπορούσαν για να αποφύγουν τη σύγκρουση.

Το βίντεο ανέβηκε στο ίντερνετ από χρήστη του TikTok που κατέγραψε με το κινητό του τον ασυνείδητο οδηγό.

«Όταν ξεκινάς τη δουλειά σου και σου λένε Καλημέρα, δεν ξέρεις όμως αν θα προλάβεις να γυρίσεις στο σπίτι. Προσπέραση πάνω στη γέφυρα με διπλή γραμμή ΒΟΑΚ 2025», έγραψε χαρακτηριστικά ο χρήστης του TikTok.

