Κρήτη: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής στον αρχιμαφιόζο

Ένταλμα σύλληψης εναντίον του Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε στο αρχιμαφιόζο την έκταση των 175 στεμμάτων που άνηκε στο μοναστήρι των Χανίων και στη συνέχεια το πουλήσει έναντι 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αναμένεται να βγει μέσα στις επόμενες ώρες.

Καθημερινές και ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση με τη μαφία της Κρήτης στα Χανιά, όπου από σήμερα έχουν ξεκινήσει να απολογούνται οι πρώτοι 17 από τους συλληφθέντες. Ωστόσο από ότι φαίνεται ο δεύτερος κύκλος των συλλήψεων θα ξεκινήσει με τον Αρχιμανδρίτη ο οποίος εκδικαζόμενος κι από το κύκλωμα παραχώρησε την έκταση για την οποία μάλιστα είχε εκδώσει και βεβαίωση ότι δεν αποτελεί εκκλησιαστική περιουσία.

Ο κληρικός πλέον δεν βρίσκεται στην Κρήτη, καθώς έχει μετατεθεί στην Θεσσαλονίκη.

Να σημειωθεί ότι στον ανακριτή έφτασαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης (04.09.2025) οι πρώτοι 17 κατηγορούμενοι – μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη. Έξω από τα δικαστήρια των Χανίων συγκεντρώθηκαν συγγενείς και φίλοι των συλληφθέντων, υποστηρίζοντας την αθωότητά τους.

Οι 17 συλληφθέντες, μέρος των 48 ατόμων που έχουν ήδη προσαχθεί στο πλαίσιο της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, αντιμετωπίζουν ένα βαρύ κατηγορητήριο. Τους βαραίνει η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενώ την ίδια ώρα οι ανακριτικές και εισαγγελικές Αρχές εστιάζουν και σε επιμέρους κακουργήματα: Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πώληση παράνομου οπλισμού, εκβιασμούς, αλλά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η δικογραφία αποκαλύπτει ένα δαιδαλώδες δίκτυο παρανομίας, με στοιχεία που προκύπτουν από πολύμηνες έρευνες, υποκλοπές συνομιλιών και καταγραφές οικονομικών συναλλαγών που δείχνουν το μέγεθος και το εύρος της δράσης της οργάνωσης στα Χανιά.

Μάλιστα, σε τρεις ξεχωριστές δικογραφίες αναμένεται να προχωρήσει η διαδικασία της ανάκρισης για την εγκληματική οργάνωση των Χανίων, όπου φέρεται να εμπλέκεται τριψήφιος αριθμός κατηγορουμένων, ανάμεσά τους υψηλόβαθμος κληρικός (πρώην Ηγούμενος) αστυνομικοί, επιχειρηματίες και ένας δικηγόρος.

Με την υπόθεση ασχολούνται τρεις ανακριτές, ενώ οι τρεις δικογραφίες θα χωριστούν ως εξής:

Εγκληματική οργάνωση για διακίνηση ναρκωτικών

Εγκληματική οργάνωση με εκβιασμούς

Σκάνδαλο με εκποίηση μοναστηριακής περιουσίας της Αγίας Τριάδας στον Σταυρό