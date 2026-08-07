Κρήτη: Καταγγελία για τουρίστα που ρωτούσε πόσο να πληρώσει για να ασελγήσει σε 10χρονο κορίτσι που καθόταν αμέριμνο σε αυλή επιχείρησης

Το περιστατικό έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία και μάλιστα έχει καταγραφεί από την κάμερα της επιχείρησης στην Αγία Πελαγία, στην Κρήτη, όπου έγιναν όλα.

Πρόκειται για ένα γραφείο εκδρομών στην Κρήτη, στο οποίο μπήκε ο άγνωστος τουρίστας από το εξωτερικό. Ο άνδρας παραθέριζε σε κοντινό ξενοδοχείο της περιοχής.

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Όπως έχει καταγραφεί από την κάμερα της επιχείρησης, ο άνδρας μπήκε μέσα και φέρεται να ρώτησε πόσο να πληρώσει για να ασελγήσει στην υπάλληλο του τουριστικού γραφείου αλλά και στην 10χρονη κόρη της, που στις εικόνες, φαίνεται να κάθεται αμέριμνη σε ένα τραπεζάκι, στην αυλή της επιχείρησης.

«Καθόταν έξω το κοριτσάκι του γείτονά μας. Μικρό. Και λέει αυτός, έκανε με τα χέρια νόημα, πόσο θέλει για να αγοράσει το κοριτσάκι. Του είπε θα καλέσω την Αστυνομία και μετά έφυγε αυτός, δεν το ξαναείδαμε» περιέγραψε μεταξύ άλλων στο MEGA ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης κάλεσε την Αστυνομία, ωστόσο όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο ξενοδοχείο που διέμενε ο συγκεκριμένος άνδρας, εκείνος είχε φύγει…

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, η οικογένεια αναμένεται να κινηθεί νομικά για το αδιανόητο αυτό περιστατικό.