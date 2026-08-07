Ελλάδα

Κρήτη: Καταγγελία για τουρίστα που ρωτούσε πόσο να πληρώσει για να ασελγήσει σε 10χρονο κορίτσι που καθόταν αμέριμνο σε αυλή επιχείρησης

Οι αστυνομικοί πήγαν στο ξενοδοχείο που παραθέριζε ο συγκεκριμένος άνθρωπος αλλά δεν κατάφεραν να τον εντοπίσουν - Η οικογένεια αναμένεται να κινηθεί νομικά
Κρήτη: Καταγγελία για τουρίστα που ρωτούσε πόσο να πληρώσει για να ασελγήσει σε 10χρονο κορίτσι που καθόταν αμέριμνο σε αυλή επιχείρησης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Το περιστατικό έχει σοκάρει την τοπική κοινωνία και μάλιστα έχει καταγραφεί από την κάμερα της επιχείρησης στην Αγία Πελαγία, στην Κρήτη, όπου έγιναν όλα.

Πρόκειται για ένα γραφείο εκδρομών στην Κρήτη, στο οποίο μπήκε ο άγνωστος τουρίστας από το εξωτερικό. Ο άνδρας παραθέριζε σε κοντινό ξενοδοχείο της περιοχής.

Όπως έχει καταγραφεί από την κάμερα της επιχείρησης, ο άνδρας μπήκε μέσα και φέρεται να ρώτησε πόσο να πληρώσει για να ασελγήσει στην υπάλληλο του τουριστικού γραφείου αλλά και στην 10χρονη κόρη της, που στις εικόνες, φαίνεται να κάθεται αμέριμνη σε ένα τραπεζάκι, στην αυλή της επιχείρησης.

«Καθόταν έξω το κοριτσάκι του γείτονά μας. Μικρό. Και λέει αυτός, έκανε με τα χέρια νόημα, πόσο θέλει για να αγοράσει το κοριτσάκι. Του είπε θα καλέσω την Αστυνομία και μετά έφυγε αυτός, δεν το ξαναείδαμε» περιέγραψε μεταξύ άλλων στο MEGA ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης κάλεσε την Αστυνομία, ωστόσο όταν οι αστυνομικοί πήγαν στο ξενοδοχείο που διέμενε ο συγκεκριμένος άνδρας, εκείνος είχε φύγει…

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, η οικογένεια αναμένεται να κινηθεί νομικά για το αδιανόητο αυτό περιστατικό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
101
94
71
69
60
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός «hot – dry – windy» τις επόμενες 48 ώρες: Αυξημένος ο κίνδυνος φωτιάς, συναγερμός για 6 περιφέρειες
Το επόμενο 48ωρο, επομένως, απαιτεί αυξημένη προσοχή, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες, η ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ευνοϊκό για την ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς
Φωτιά
Συνελήφθη 49χρονος στο Παλαιό Φάληρο για την εγκληματική οργάνωση του «Έντικ» - Κατηγορείται για εκβιασμούς και ξυλοδαρμούς επιχειρηματιών
Εντοπίστηκε στα σύνορα με την Καλλιθέα - Οι αρχές είχαν πληροφορίες στα «χέρια» τους πως επέστρεψε στην Ελλάδα αφότου είχε διαφύγει στο εξωτερικό
Περιπολικό
Newsit logo
Newsit logo