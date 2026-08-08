Φωτιές σε Αττική και Βοιωτία: Η μάχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού να σώσει ζώα που επλήγησαν στα μέτωπα

Και ενώ οι κάτοικοι σε Αττική και Βοιωτία παλεύουν να κλείσουν τις πληγές τους μετά το καταστροφικό πέρασμα της φωτιάς, σκληρή μάχη στα αποκαΐδια ρίχνεται για τα μεγαλύτερα και αθέατα θύματα των πυρκαγιών. Ακόμα και σήμερα (08.08.2026), φιλοζωικές οργανώσεις και εθελοντές αναζητούν ζώα που επλήγησαν από τις φωτιές. Ανάμεσα στις ομάδες που επιχειρούν και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Οι εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεών τους στα μέτωπα της φωτιάς σε Δυτική Αττική, εντόπισαν, διέσωσαν και μετέφεραν σε ασφαλή σημεία δεκάδες οικόσιτα και άγρια ζώα που εντόπισαν στις πυρόπληκτες ζώνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μεγαλύτερα θύματα της φωτιάς και οι χελώνες. Οι εθελοντές εντόπισαν ακόμα μία χελώνα η οποία, ως εκ θαύματος είχε επιβιώσει, βρισκόμενη ανάμεσα στα αποκαΐδια που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα.

Οι εθελοντές του ΕΕΣ, οι οποίοι πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες με διασωστικά οχήματα στις πυρόπληκτες ζώνες της Δ. Αττικής, την εντόπισαν, της προσέφεραν νερό, τροφή και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Οι εθελοντές έχουν σαφή οδηγία, όταν οι συνθήκες στο πεδίο το επιτρέπουν, να εντοπίζουν και διασώζουν ζώα που έχουν εγκλωβιστεί ή τραυματιστεί, προσφέροντάς τους νερό, τροφή, πρώτες βοήθειες και την απαραίτητη φροντίδα.

Όπου κρίνεται αναγκαίο, τα μεταφέρουν σε ασφαλή σημεία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία και διάσωσή τους. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης, συνεχίζουν να προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στα οικόσιτα και άγρια ζώα που δοκιμάζονται από τις καταστροφικές συνέπειες των πυρκαγιών σε όλη την Ελλάδα.