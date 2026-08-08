Καιρός: Στα 40άρια θα «ψηθούν» δυτική και βόρεια Ελλάδα – Έως 8 μποφόρ οι άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι Δεκαπενταύγουστο

Κορυφώνεται από σήμερα (08.08.2026) το κύμα ζέστης που πλήττει τις τελευταίες ημέρες την χώρα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο στο Αιγαίο, αυξάνοντας τον κίνδυνο για εκδήλωση φωτιάς, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις για τον καιρό.

Η έξοδος των αδειούχων, μία «ανάσα» πριν τον Δεκαπενταύγουστο, θα γίνει με ζέστη και αέρα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 39 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και τους 40 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 8 μποφόρ από τη Δευτέρα, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα φτάσουν έως τα 7 μποφόρ, με αποτέλεσμα να υπάρχει πορτοκαλί και κίτρινος συναγερμός για εκδήλωση φωτιάς.

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Το μελτέμι θα παραμείνει ενισχυμένο έως και τον Δεκαπενταύγουστο.

Δείτε που θα πνέουν ισχυροί οι άνεμοι:

Αναμένονται και λίγες μπόρες και βροχές τα μεσημέρια, στα ορεινά.

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Σχετικά με την θερμοκρασία, δυτική και βόρεια Ελλάδα θα «ψηθούν» στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σε ποιες περιοχές θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία:

Στις υπόλοιπες περιοχές η ζέστη θα είναι πιο υποφερτή λόγω των ανέμων.

Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Πορτοκαλί συναγερμός για φωτιά σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για το Σάββατο, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)

Σε κίτρινο συναγερμό βρίσκονται πολλές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

Σε Red Code Κρήτη, Χίος, Σάμος, Ικαρία

Για το Σάββατο, τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, οι ακόλουθες περιοχές:

H Περιφέρεια Κρήτης

Οι Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Η απόφαση ελήφθη καθώς, σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στις παραπάνω περιοχές προβλέπεται Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4).

Η κατάσταση κινητοποίησης Red Code προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.

Σε ποιες περιοχές υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για φωτιά:

Στο πλαίσιο αυτό οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις παραπάνω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Παράλληλα, σε κατάσταση κινητοποίησης Red εξακολουθεί να παραμένει η Περιφέρεια Αττικής λόγω σοβαρής πιθανότητας εκδήλωσης αναζωπυρώσεων με καταστροφικές συνέπειες, στις πληγείσες από την πυρκαγιά της 31-07-2026.

Η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, το απόγευμα στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες έως 30 με 31, στην Κρήτη έως 33 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.