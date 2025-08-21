Κρήτη: Μηχανή τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από ατύχημα στην Χερσόνησο – Στο νοσοκομείο διεκομίσθη ο οδηγός

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα (21/08/2025) το πρωί εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος που συνέβη στην Χερσόνησο και το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες μια μηχανή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης, στη διασταύρωση για Κουτουλουφάρι, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο οδηγός της μηχανής έπεσε στο οδόστρωμα, αρκετά μέτρα μακριά, όμως σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες είχε τις αισθήσεις του.

Διερχόμενοι οδηγοί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ ενώ στο σημείο, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, έτυχε να βρίσκεται και ναυαγοσώστης ο οποίος πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες στον άτυχο οδηγό μέχρι να έρθουν το ασθενοφόρο.

Η πυροσβεστική που κλήθηκε στο σημείο, έσβησε τη φωτιά, ενώ ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.