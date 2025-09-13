Κρήτη: «Πλημμυρίζει» από «καραβιές» μεταναστών – 200 έφτασαν σήμερα στην Γαύδο

Με την άφιξη των μεταναστών στην Κρήτη τις τελευταίες μέρες η κατάσταση έχει γίνει πλέον αβάστακτη, ειδικά στα Χανιά όπου η διακοπή της μεταφοράς τους σε δομές έχει δημιουργήσει το αδιαχώρητο. Πριν λίγη ώρα μάλιστα (13/9/2025), περίπου 200 άτομα εντοπίστηκαν στην παραλία της Τρυπητής στη Γαύδο καθώς και ακόμα μία βάρκα με άγνωστο προς το παρόν αριθμό μεταναστών κοντά στην περιοχή.

Αυτή την ώρα το λιμενικό και οι τοπικές υπηρεσίες προσπαθούν να συγκεντρώσουν τους 200 νέους μετανάστες που έφτασαν στην Κρήτη και να τους μεταφέρουν στον χώρο που έχουν τοποθετηθεί και οι υπόλοιποι από τις προηγούμενες μέρες.

Η Κρήτη κατακλύζεται από την Παρασκευή αφού οι καλές καιρικές συνθήκες ευνοούν την διακίνηση απελπισμένων ανθρώπων από το λιμάνι του Τομπρούκ στη Λιβύη, προς την Κρήτη και, κυρίως, προς την Γαύδο.

Συγκεκριμένα, 342 μετανάστες βρίσκονται στον εκθεσιακό χώρο της Αγυιάς από τις 18/08/2025 με πολλά προβλήματα υγείας: Διαβητικοί, έγκυος, ένας άνθρωπος με ψυχιατρικά προβλήματα, πρόσφυγες με δερματολογικές ασθένειες, να και όλοι οι άλλοι, που παραμένουν εγκλωβισμένοι σε έναν χώρο ακατάλληλο για πολυήμερη διαμονή.

Αν σε αυτούς προστεθούν οι χθεσινές 4 βάρκες με τους 224 μετανάστες αλλά και οι 200 που έφτασαν σήμερα και η νέα βάρκα που δεν γνωρίζουμε ακόμα πόσους μεταφέρει, η κατάσταση περιγράφεται ως ακόμα πιο δύσκολη.