Κρήτη: Πλοίο με πάνω από 500 μετανάστες εντοπίστηκε ανοιχτά της Γαύδου

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης στα ανοιχτά της Κρήτης στήθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 19.12.2025, μετά από εντοπισμό εκατοντάδων μεταναστών μέσα σε πλοίο κοντά στη Γαύδο.

Ο «συναγερμός» σήμανε για το πλοίο που μετέφερε πάνω από 500 μετανάστες στα ανοιχτά της Γαύδου και οι αρχές έστησαν άμεσα επιχείρηση για την διάσωσή τους με την συνδρομή σκάφους της frontex, του λιμενικού σώματος αλλά και από ιδιώτες.

Οι 545 μετανάστες από το πλοίο που εξέπεμψε SOS, εντοπίστηκαν και είναι καλά στην υγεία τους ενώ πρόκειται να μεταφερθούν στην Αγία Γαλήνη.

Ήδη ο δήμος Αγίου Βασιλείου βρίσκεται επί… ποδός για την άφιξη του μεγάλου όγκου των μεταναστών και σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στο patris, ο δήμαρχος Γιάννης Ταταράκης «οι μετανάστες θα μείνουν για λίγο στην Αγία Γαλήνη καθώς θα αναχωρήσουν για το Ρέθυμνο».

Παράλληλα, έχει προβλεφθεί η σίτιση των εκατοντάδων μεταναστών από την δημοτική αρχή.

«Εμείς θα προσφέρουμε στους ανθρώπους φαγητό όπως κάθε φορά που φτάνουν μετανάστες στην περιοχή μας», τονίζει ο κ. Ταταράκης ο οποίος επισημαίνει πως μέχρι στιγμής ο δήμος Αγίου Βασιλείου έχει δαπανήσει μόνο για φέτος 350.000 ευρώ για το μεταναστευτικό. «Είναι ένα υπέρογκο έξοδο, δεν μπορούμε να το αντέξουμε. Περιμένουμε βέβαια κάποια χρήματα που μας έχουν εγκριθεί από το υπουργείο εντός των επόμενων ημερών», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ταταράκης.