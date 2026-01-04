Συμβαίνει τώρα:
Κρήτη: «Σούπερ μάρκετ» όπλων και ναρκωτικών βρέθηκε στο αυτοκίνητο δύο ανδρών

Κατασχέθηκαν μισό κιλό κάνναβης, 5 όπλα και εκατοντάδες φυσίγγια
όπλα
Τα ναρκωτικά και τα όπλα που βρήκαν οι αστυνομικοι / Φωτό patris.gr

Ένα μίνι «οπλοστάσιο» και ναρκωτικά βρήκαν οι αστυνομικοί σε έλεγχο που έκαναν σε αυτοκίνητο δύο ανδρών το περασμένο Σάββατο (3/1/2026) σε περιοχή του Δήμου Ανωγείων στην Κρήτη.

Οι αστυνομικοί είχαν συλλέξει πληροφορίες για τη δράση των δύο ανδρών και το Σάββατο οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο άνδρες, ηλικίας 27 και 33 ετών στην Κρήτη και βρήκαν δεκάδες όπλα και ναρκωτικά.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο αυτοκίνητο των δραστών βρέθηκαν και κατασχεθήκαν συνολικά :

  • 53 γραμμάρια κάνναβης
  • Σουγιάς
  • 2 συσκευές κινητών τηλεφώνων

Μετά τον έλεγχο η αστυνομία προχώρησε σε έρευνα στα σπίτια των δραστών στο Ηράκλειο, όπου κατά τις έρευνες βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

  • Πιστόλι με δυο γεμιστήρες
  • 69 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
  • 199 πυροδοτημένα φυσίγγια (κάλυκες)
  • 4 πιστόλια αερίου με γεμιστήρες
  • 20,3 γραμμάρια κάνναβης
  • 0,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης (μορφή σοκολάτας)
  • Βαλίστρα,
  • Σπάθα
  • ξιφολόγχη πολεμικού όπλου ,
  • 2 σιδερογροθιές
  • Ζυγαριά
  • 19 σπόροι κάνναβης
  • 19 μαχαίρια
  • Χρηματικό ποσό 1.550 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα
όπλα
Φωτό patris.gr


Ακόμα κατασχέθηκε και το αυτοκίνητό τους ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Ελλάδα
