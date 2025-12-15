Κρήτη: Θρίλερ με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού – Είχε δεχτεί bullying από συναδέλφους του λένε οι γονείς του

Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση του 33χρονου γιατρού από το Ηράκλειο, με τους γονείς του να ζουν ένα δράμα.

Οι αρχές χτενίζουν την Κρήτη για να εντοπίσουν τα ίχνη του 33χρονου γιατρού που εξαφανίστηκε πριν από μία εβδομάδα από το Ηράκλειο.

Οι γονείς του αγνοούμενου γιατρού μίλησαν στο Live News και προσεύχονται πλέον για ένα θαύμα με τον πατέρα του να φοβάται μην έχει καταλήξει ο γιος του.

Το αυτοκίνητο του 33χρονου αγνοούμενου βρέθηκε στην περιοχή του Αποκόρωνα στα Χανιά, με μηχανική βλάβη, αλλά οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, δεν απέφεραν καρπούς.

«Το αυτοκίνητο βρέθηκε χαλασμένο επάνω στο χωριό», είπε η μητέρα του.

Ο νεαρός άνδρας εξαφανίστηκε την περασμένη Κυριακή, ενώ την Δευτέρα 08.12.2025, δηλώθηκε η εξαφάνισή του. Την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του, ο 33χρονος είχε τηλεφωνήσει στον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη και του ανέφερε πως δεν αισθανόταν καλά. Του ζήτησε μάλιστα να ταξιδέψει στην Κρήτη για να τον συναντήσει, κάτι που έκανε, όταν όμως έφτασε στην Κρήτη τα ίχνη του γιου του είχαν χαθεί.

Ο πατέρας του αγνοούμενου ωτορινολαρυγγολόγου θυμάται τα γεγονότα με ώρες. Μίλησε, όπως είπε, στις 16.00 το απόγευμα εκείνη τη μέρα με το παιδί του και 7 ώρες αργότερα ο γιος του δεν έδωσε κάποιο σημάδι.

«Με πήρε στις 16.00 και τις 23.00 είχε χαθεί. Στις 20.00 μου λέει μην έρχεσαι τελικά αλλά εγώ είχα κλείσει εισιτήριο».

Όπως δείχνουν τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 33χρονος γιατρός που εργαζόταν στο Βενιζέλειο, βγήκε από το αυτοκίνητό του, όταν διαπίστωσε το μηχανικό πρόβλημα και συνέχισε με τα πόδια, χωρίς όμως να τον είδε κανένας το βράδυ αυτό ή να υπάρχει κάποια εικόνα από μαρτυρίες για την κατεύθυνσή του.

Οι Αρχές έχουν χαρτογραφήσει την περιοχή που κινήθηκε το όχημα του 33χρονου, έχουν αναλύσει εικόνες από κάμερες ασφαλείας, χωρίς όμως να βρεθεί ένα σημάδι ζωής του αγνοούμενου γιατρού.

Δεχόταν bullying από συναδέλφους του

Οι γονείς του αγνοούμενου, που είναι επίσης γιατροί στη Θεσσαλονίκη, φοβούνται ότι πίσω από την εξαφάνιση του γιου τους μπορεί να κρύβονται τα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε αλλά και το bullying που είχε δεχθεί από συναδέλφους του.

«Από τα 30 του χρόνια είχε κάποιο πρόβλημα ψυχιατρικό, όχι ιδιαίτερο γιατί ήταν γιατρός και ήταν μάχιμος. Είχε λάβει (αγωγή) και μετά δεν ήθελε να λάβει».

Στη Βενιζέλειο νοσοκομείο που εργαζόταν ο 33χρονος, το τελευταίο διάστημα είχε προστριβές με συναδέλφους, μας λέει η μητέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για τον εντοπισμό των νεκρών ή των αγνοουμένων χρησιμοποιείται ένα νέο σύστημα τεχνολογίας. Μέσω αυτού, όπως λέει στην εκπομπή ο Γεράσιμος Κουρούκλης, υπεύθυνος της Γραμμής Ζωής Silver Alert, κατάφεραν να βρουν ένα πρώτο ίχνος του γιατρού στο λιμάνι της Σούδας και σήμερα το μεσημέρι φαίνεται πως έχει περάσει στα Χανιά και περπατά με μεγάλη ταχύτητα.

Το θρίλερ για τους γονείς του 33χρονου γιατρού συνεχίζεται με τους γονείς του να ευελπιστούν στο καλύτερο σενάριο, 8 ημέρες μετά την εξαφάνισή του.