Κρητική μαφία: Ετοίμαζε βομβιστική επίθεση σε βάρος δικηγόρου που εκπροσωπούσε βαποράκι του κυκλώματος

Κάτι παραπάνω από αδίστακτα ήταν τα μέλη της κρητικής μαφίας στα Χανιά με τους διαλόγους να είναι αποκαλυπτικοί. Δεν πουλούσαν μόνο όπλα και ναρκωτικά απροκάλυπτα, αλλά απειλούσαν να βγάλουν από τη μέση όποιον στεκόταν εμπόδιο στα σχέδιά τους, με τελευταίο στόχο τους έναν δικηγόρο.

Η κρητική μαφία στα Χανιά συγκεκριμένα ετοίμαζε βομβιστική επίθεση σε βάρος του δικηγόρου που εκπροσωπούσε ενός από τα βαποράκια, το οποίο μπήκε στη φυλακή. Το χτύπημα απετράπη την τελευταία στιγμή και σύμφωνα με το star, είχαν ετοιμάσει τη βόμβα και απλά αναζητούσαν το άτομο, το οποίο θα πήγαινε να την τοποθετήσει.

Από εκεί και πέρα και τέσσερις αστυνομικοί βρίσκονται πλέον στο στόχαστρο της Ασφάλειας Χανίων, καθώς εντοπίστηκαν ύποπτες συναλλαγές τους με μέλη της λεγόμενης «κρητικής μαφίας».

Οι ίδιοι φαίνεται να είχαν στενές επαφές και ιδιαίτερες σχέσεις με το κύκλωμα. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει προκύψει κάτι παράνομο, όπως στην περίπτωση του αστυνομικού που συνελήφθη, αλλά οι επαφές τους θα εξεταστούν εξονυχιστικά στη συνέχεια.

Να σημειωθεί ότι οι έρευνες άρχισαν «από χαμηλά», με συλλήψεις μικρών μελών, τα λεγόμενα «βαποράκια» και κατέληξαν να ξεσκεπάζουν τα ηγετικά στελέχη, τους πραγματικούς «εγκέφαλους» που κινούσαν τα νήματα.

Οι νέοι διάλογοι που κατέγραψε ο κοριός

Τα όσα έχει καταγράψει ο κοριός της Αστυνομίας είναι αποκαλυπτικα της δράσης του κυκλώματος.

Πελάτης: Μια ομελέτα, μια χωριάτικη, μια μπύρα…

Μέλος συμμορίας: Τι; Δεν καταλαβαίνω τις μαλ…., εγώ δεν είμαι εστιατόριο αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα. Τι μου λες… Και μόνο πρέζα εεε, μόνο κόκα…

Σε άλλον διάλογο, ένας πελάτης ζητά με τρόπο να πληρώσει:

Πελάτης: Σου στέλνω τα 100 στην καρτα της Α…, τα άλλα 100, τα υπόλοιπα, θα στα δώσω μετρητά.

Αρχηγός συμμορίας: Μη λες τίποτα από δω, τα λέμε, φιλιά.

Τα μέλη χρησιμοποιούσαν «κωδικούς» για ναρκωτικά, όπως:

«Πέντε ζευγάρια παπούτσια» = πέντε δόσεις

«Βαράκια» = ποσότητες ηρωίνης

Η συμμορία είχε στήσει ολόκληρο δίκτυο. Street dealers μοίραζαν δόσεις σε πιάτσες της Κρήτης, κυρίως σε τουριστικές περιοχές.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο φαίνονται μέλη της οργάνωσης να δοκιμάζουν όπλα που διέθεταν μέσω διαδικτύου και να μοιράζουν δόσεις σε τοξικομανείς σε πλατεία.