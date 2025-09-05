Ξάνθη: 30χρονος κρατούσε για 40 μέρες ως όμηρο ηλικιωμένη από τη Σουηδία

Απίστευτη είναι η ιστορία που εξελίχθηκε στην Ξάνθη με έναν 30χρονο να κρατά για περίπου 40 ημέρες όμηρο μια 79χρονη από τη Σουηδία.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από την Ασφάλεια Ξάνθης, καθώς δέχθηκε σήμα από την Ιντερπόλ που ανέφερε πως μια ηλικιωμένη, υπήκοος Σουηδίας, κρατείται ως όμηρος παρά τη θέλησή της και κακοποιείται από νεαρό άνδρα στην πόλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το fonitisxanthis.gr άμεσα στην Ασφάλεια σήμανε συναγερμός. Μετά από κατάλληλες έρευνες κατάφεραν να εντοπίσουν το όχημα στο οποίο ο φερόμενος ως δράστης κρατούσε την ηλικιωμένη, και μετά από συντονισμένη επιχείρηση κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν και να συλλάβουν τον νεαρό άνδρα.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα βρέθηκε με μώλωπες, σε κακή κατάσταση και κρατούνταν για 40 ημέρες, ενώ ο δράστης έχει ήδη οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ θα ακολουθήσουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η γυναίκα προσπάθησε να επικοινωνήσει μέσω του κινητού της τηλεφώνου με το 112, όμως αυτό υπέπεσε στην αντίληψη του νεαρού, ο οποίος και της έσπασε το κινητό. Στη συνέχεια και χωρίς να διευκρινίζεται μέχρι στιγμής το πώς, η γυναίκα κατάφερε να επικοινωνήσει μέσω μηνύματος με πρόσωπο στη Σουηδία, το οποίο στη συνέχεια ενημέρωσε την Ιντερπόλ. Έρευνες για την υπόθεση διεξάγει το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης.