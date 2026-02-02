Ελλάδα

Ξάνθη: Απορριμματοφόρο έπεσε σε λακκούβα, έσπασε αγωγό νερού και πλημμύρισε διπλανή πολυκατοικία

Οι εργασίες συνεχίστηκαν προκειμένου να αποκατασταθεί η υδροδότηση και να ελεγχθούν οι ζημιές στην περιοχή
Το απορριμματοφόρο στην Ξάνθη
Το απορριμματοφόρο στην Ξάνθη

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής (1.2.26) όταν απορριμματοφόρο του δήμου Ξάνθης έπεσε σε λακκούβα κατά τη διάρκεια της αποκομιδής σκουπιδιών, προκαλώντας ζημιές σε αγωγό ύδρευσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ανδρέου Δημητρίου στην Ξάνθη, κοντά στο 1ο Ωνάσειο Γυμνάσιο. Από την πτώση του απορριμματοφόρου στο σημείο όπου είχε ανοίξει λακκούβα, έσπασε αγωγός νερού.

Η ρήξη είχε ως αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες νερού να εκτοξεύονται με πίεση, φτάνοντας μέχρι τον πρώτο όροφο γειτονικής πολυκατοικίας, όπως καταγράφεται και σε βίντεο του xanthinews.gr από το σημείο.

 

Για λόγους ασφαλείας η κυκλοφορία στον δρόμο διακόπηκε προσωρινά, ενώ συνεργεία έσπευσαν για την αποκατάσταση της βλάβης. Το απορριμματοφόρο απομακρύνθηκε με τη συνδρομή οχήματος του Στρατού.

Οι εργασίες συνεχίστηκαν προκειμένου να αποκατασταθεί η υδροδότηση και να ελεγχθούν οι ζημιές στην περιοχή.

Ελλάδα
