Ξάνθη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας κατηγορείται πως απήγαγε, χτύπησε και εγκατέλειψε 40χρονο που πέρασε για λαθρομετανάστη

Ένα απίστευτο και εξοργιστικό περιστατικό φέρεται έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής (28.09.2025) στην Ξάνθη, όπου ένας αστυνομικός, εκτός υπηρεσίας, έκανε επίθεση κατά ενός Έλληνα που τον πέρασε για λαθρομετανάστη.

Η επίθεση έγινε στην περιοχή του Σουνίου. Ο αστυνομικός, φορώντας πολιτικά ρούχα, προσέγγισε τον 40χρονο καθώς, όπως ισχυρίστηκε, νόμιζε πως ήταν μετανάστης που είχε μπει λαθραία στη χώρα μας. Τότε του πέρασε χειροπέδες, τον πέταξε στο πορτμπαγκάζ του οχήματός του και τον μετέφερε σε απομονωμένο χωράφι σε άλλη περιοχή της Ξάνθης όπου τον ξυλοκόπησε άγρια.

Στη συνέχεια φέρεται πως τον εγκατέλειψε στο σημείο.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το θύμα έχει διπλή υπηκοότητα (ελληνική και γερμανική) και λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, του είναι δύσκολο να αναπτύξει συζήτηση.

Η ΕΛΑΣ με ανακοίνωσή της, καταδίκασε την επίθεση.

«Η Ελληνική Αστυνομία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την αποστολή και τον ρόλο της, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί άμεσα κάθε προβλεπόμενη ποινική και πειθαρχική διαδικασία», ανέφερε.

Ο αστυνομικός αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Πληροφορίες από xanthinews.gr

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνεται ότι χθες, Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, συνελήφθη αστυνομικός της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Ξάνθης, για τα αδικήματα της παράβασης καθήκοντος, παράνομης κατακράτησης και της σωματικής βλάβης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία ιδιώτη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, σχετικά με περιστατικά που φέρεται να έλαβαν χώρα σε βάρος του πρωινές ώρες της ίδιας μέρας(27/09/2025). Από την προανάκριση που ακολούθησε διακριβώθηκε η εμπλοκή του αστυνομικού στην υπόθεση.

Επισημαίνεται ότι, πέραν της ποινικής δικογραφίας, έχει κινηθεί και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η Ελληνική Αστυνομία επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε συμπεριφορές που δεν συνάδουν με την αποστολή και τον ρόλο της, ενώ παράλληλα ενεργοποιεί άμεσα κάθε προβλεπόμενη ποινική και πειθαρχική διαδικασία. Στόχος παραμένει η διασφάλιση της νομιμότητας, η ενίσχυση της διαφάνειας και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τον θεσμό.