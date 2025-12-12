Ελλάδα

Ξεκίνησε η απόβαση των αγροτών για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης – Το σχέδιο και τα σημεία που θα επιδιώξουν να αποκλείσουν

Οι αγρότες θα ξεκινήσουν από διάφορα σημεία της Μακεδονίας και μεγάλος τους στόχος είναι στις 12 το μεσημέρι να έχουν φτάσει όλοι στο λιμάνι
Αγρότες στα Πράσινα Φανάρια
Αγρότες στα Πράσινα Φανάρια
Άγγελος Λαμπίδης

Αγρότες από όλη τη Μακεδονία με τα τρακτέρ τους θα συμμετέχουν στο σημερινό μεγάλο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στις 12 το μεσημέρι.

Στόχος των αγροτών που ήδη ξεκίνησαν για το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη είναι να αποκλείσουν το λιμάνι κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Οι αγρότες θα ξεκινήσουν από διάφορα σημεία της Μακεδονίας και μεγάλος τους στόχος είναι στις 12 το μεσημέρι να έχουν φτάσει όλοι στο λιμάνι.

Από τις 9 πρωί βρίσκονται καθ’ οδόν δύο πούλμαν με αγρότες και αγροτικά οχήματα από δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα από  Καστοριά, Γρεβενά και Κοζάνη. Στις 11.30 θα φτάσουν Μάλγαρα όπου εκεί θα ενωθούν με τους υπόλοιπους αγρότες για να φτάσουν στη δυτική είσοδο του λιμανιού.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό από τα Μάλγαρα θα συμμετάσχουν περίπου 30 τρακτέρ (20 απο αγρότες των Μαλγάρων και 10 από αγρότες της Χαλκηδονας) και 17 τρακτέρ από τα Πράσινα Φανάρια.

Στις 9.30 έγινε προσυγκέντρωση στο Δερβένι και από εκεί οι αργότες στις 10.30 θα ξεκινήσουν μόνο με ιδιωτικά ΙΧ με προορισμό τη βόρεια είσοδο του λιμανιού.

Από το μπλόκο που έχει στηθεί στα Πράσινα Φανάρια θα ξεκινήσουν γύρω στις 11 το πρωί 17 τρακτέρ, αλλά αγροτικά για την ανατολική είσοδο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Το κονβόι θα είναι σε δύο σειρές, στη μία τα τρακτέρ και στην άλλη τα αγροτικά οχήματα, και θα κινηθούν από την Μουδανίων προς την Κωνσταντίνου Καραμανλή και στη συνέχεια, διασχίζοντας την Εγνατία, να φτάσουν στο λιμάνι.

Αγρότες στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών
Αγρότες στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών
Το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια
Διακριτική η παρουσία της αστυνομίας

Θα συμμετάσχουν ακόμα αγρότες από το μπλόκο Θεσσαλίας με ΙΧ, καθώς και από Ημαθία, Πέλλα και άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. 

Στο λιμάνι υπάρχει κάλεσμα για συγκέντρωση και από εργατικά σωματεία, ενώ αναμένεται να έρθουν και μελισσοκόμοι. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
296
229
130
73
52
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εφιάλτης στο Ηράκλειο: 45χρονος κατηγορείται πως βίαζε και χτυπούσε μητέρα μπροστά στην κόρη της
Ο 45χρονος κατηγορείται και για εμπορία ανθρώπων, ενδοοικογενειακή βία και εργασιακή εκμετάλλευση καθώς έβαζε τη μητέρα και την ανήλικη κόρη της να δουλέψουν παίρνοντάς τους όλα τα χρήματα
Sad woman sitting alone, woman on the bed, stress, suicidal thoughts, human trafficking
Απόβαση αγροτών με τρακτέρ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης – Κρίσιμη η αυριανή σύσκεψη στη Νίκαια
Σήμερα αναμένεται να συνεχιστεί η συνάντηση μεταξύ των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κώστα Χατζηδάκη και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα
Αγρότες στο μπλόκο των Μαλγάρων
Newsit logo
Newsit logo