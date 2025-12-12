Ξεκίνησε η απόβαση των αγροτών για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης – Το σχέδιο και τα σημεία που θα επιδιώξουν να αποκλείσουν

Αγρότες από όλη τη Μακεδονία με τα τρακτέρ τους θα συμμετέχουν στο σημερινό μεγάλο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στις 12 το μεσημέρι.

Στόχος των αγροτών που ήδη ξεκίνησαν για το συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη είναι να αποκλείσουν το λιμάνι κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Οι αγρότες θα ξεκινήσουν από διάφορα σημεία της Μακεδονίας και μεγάλος τους στόχος είναι στις 12 το μεσημέρι να έχουν φτάσει όλοι στο λιμάνι.

Από τις 9 πρωί βρίσκονται καθ’ οδόν δύο πούλμαν με αγρότες και αγροτικά οχήματα από δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα από Καστοριά, Γρεβενά και Κοζάνη. Στις 11.30 θα φτάσουν Μάλγαρα όπου εκεί θα ενωθούν με τους υπόλοιπους αγρότες για να φτάσουν στη δυτική είσοδο του λιμανιού.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό από τα Μάλγαρα θα συμμετάσχουν περίπου 30 τρακτέρ (20 απο αγρότες των Μαλγάρων και 10 από αγρότες της Χαλκηδονας) και 17 τρακτέρ από τα Πράσινα Φανάρια.

Στις 9.30 έγινε προσυγκέντρωση στο Δερβένι και από εκεί οι αργότες στις 10.30 θα ξεκινήσουν μόνο με ιδιωτικά ΙΧ με προορισμό τη βόρεια είσοδο του λιμανιού.

Από το μπλόκο που έχει στηθεί στα Πράσινα Φανάρια θα ξεκινήσουν γύρω στις 11 το πρωί 17 τρακτέρ, αλλά αγροτικά για την ανατολική είσοδο του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Το κονβόι θα είναι σε δύο σειρές, στη μία τα τρακτέρ και στην άλλη τα αγροτικά οχήματα, και θα κινηθούν από την Μουδανίων προς την Κωνσταντίνου Καραμανλή και στη συνέχεια, διασχίζοντας την Εγνατία, να φτάσουν στο λιμάνι.

Θα συμμετάσχουν ακόμα αγρότες από το μπλόκο Θεσσαλίας με ΙΧ, καθώς και από Ημαθία, Πέλλα και άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στο λιμάνι υπάρχει κάλεσμα για συγκέντρωση και από εργατικά σωματεία, ενώ αναμένεται να έρθουν και μελισσοκόμοι.