Ξεκίνησε η δίκη για βιασμό 19χρονης από δύο αστυνομικούς του Α.Τ. Ομόνοιας – «Έβγαλε τη ζώνη και το όπλο, εγώ είχα παγώσει»

Στη δικαστική αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας μεταφέρθηκε η καταγγελία μιας 19χρονης κοπέλας ότι έπεσε θύμα βιασμού από δύο αστυνομικούς στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας, τον Οκτώβριο 2022. Ένας τρίτος αστυνομικός κατηγορείται ως συνεργός των βασικών κατηγορουμένων.

Πρώτη κατέθεσε η καταγγέλλουσα, η οποία αφηγήθηκε λεπτομερώς τον εφιάλτη που όπως καταγγέλλει, έζησε μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα, στο οποίο κατέφυγε αρχικώς για να καταγγείλει περιστατικό σχετικό με την εργασία της. Οπως είπε, ένα βράδυ πριν, δηλαδή στις 11 Οκτωβρίου 2022, είχε κάνει σήμα στους κατηγορούμενους αστυνομικούς, που περιπολούσαν στο Θησείο, για ένα εργασιακό θέμα που την απασχολούσε. Οπως είπε στο δικαστήριο, οι τρεις κατηγορούμενοι αστυνομικοί την προέτρεψαν να αναζητήσει τον αξιωματικό Υπηρεσίας του Α.Τ. Ομονοίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ανταλλάξαμε instagram μήπως μου βρουν δουλειά, ήταν φιλικό το κλίμα και είπαν να με πάνε στον Αξιωματικό Υπηρεσίας. Εμπιστεύτηκα την αρμοδιότητα που είχαν και πίστεψα ότι θα με βοηθήσουν», είπε μεταξύ άλλων η 19χρονη.

Ακολούθως, όπως είπε, πήγε στo αστυνομικό τμήμα και είδε τους τρεις κατηγορουμένους σε μία κλειστή καφετέρια δίπλα, ενώ κατά την μάρτυρα, προσφέρθηκαν να την πάνε στον Αξιωματικό Υπηρεσίας. «Ήταν χαλαρό το κλίμα, μιλούσαμε περί ανέμων και υδάτων», είπε η 19χρονη και συμπλήρωσε ότι «δεν υπήρχε φλερτ από καμία πλευρά».

«Μιλούσαν μετά για κάποια κλειδιά, για κάποιον 7ο όροφο και με παραξένεψε. Μιλούσαν σαν να έχουν κανονίσει κάτι. Προσφέρθηκαν να με οδηγήσουν στον Αξιωματικό Υπηρεσίας. Τρεις εξ αυτών ήρθαν μαζί μου και με πήγαν σε έναν χώρο στο ισόγειο με μία μεταλλική πόρτα, ένα σιδερένιο τραπέζι και ντουλαπάκια, ήταν χώρος αποδυτηρίων. Μου είπαν πως θα τον φωνάξουν. Είχα απόλυτη εμπιστοσύνη λόγω του ότι είναι αστυνομικοί», υποστήριξε και περιέγραψε την καταγγελλόμενη σκηνή του βιασμού της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οπως είπε η 19χρονη, ο ένας αστυνομικός έφυγε και οι άλλοι δύο έμειναν μαζί της, γεγονός όπως ανέφερε, την προβλημάτισε. Ακολούθως αποχώρησε και ο δεύτερος και έμεινε μόνο ένας αστυνομικός στο χώρο, σύμφωνα με την καταγγελία της 19χρονης.

«Αυτός ξεκίνησε να με φιλάει. Δεν αντέδρασα αρχικά. Με σόκαρε λίγο. Μετά τον φίλησα κι εγώ για να σηκωθώ να φύγω.

Έβγαλε τη ζώνη του, έβγαλε και το όπλο. Εγώ φοβούμενη είχα παγώσει, είχα έναν πολύ βίαιο πατέρα. Φοβάμαι γενικά το ανδρικό φύλο. Το ότι ήταν αστυνομικοί και με πήγαν στο ΑΤ δεν μπορούσε να με κάνει να σκεφτώ 19 ετών ότι θα με κακοποιήσουν», είπε η νεαρή κοπέλα, η οποία κατήγγειλε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικα από δύο αστυνομικούς, σε γνώση και του τρίτου.

«Ο δεύτερος μου έλεγε μη φωνάζεις. Σκεφτόμουν πότε θα τελειώσει το μαρτύριο. Είχα μείνει πάγος, έτρεμα, δεν μπορούσα να σκεφτώ να ρίξω μια μπουνιά… Φεύγει και ακαριαία μπαίνει ο άλλος, εγώ αιμορραγούσα και έλεγα πως έγινε κάτι χωρίς τη θέλησή μου και αυτός έκανε τα ίδια», είπε σοκαρισμένη η νεαρή κοπέλα.

Πρόεδρος: Του είπατε «βοήθησέ με, πάρε με από εδώ να το καταγγείλω»;

Μάρτυρας: Του είπα ότι έγινε κάτι χωρίς τη συναίνεσή κου. Κατάλαβε ότι αιμορραγούσα και ήξερε τι έγινε. Δεν τον ένοιαξε, ήταν κι αυτός στο κόλπο.

Οι αστυνομικοί κατηγορούνται και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, καθώς όπως είπε η καταγγέλλουσα, στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του ενός, ήταν τοποθετημένη κάμερα που κατέγραφε την πράξη σεξουαλικης κακοποίησης.

«Μετά με όση δύναμη είχα, πήρα την τσάντα και την ζακέτα και έφυγα από το ΑΤ», είπε.

Πρόεδρος: Γιατί δεν πήγατε στον Αξιωματικό Υπηρεσίας;

Μάρτυρας: Έχοντας βιώσει όλο αυτό, με τι θάρρος να πάω να το πω, αν ήταν συνεννοημένοι να κάνουν το ίδιο και πάνω.

Οπως είπε η 19χρονη, την επόμενη ημέρα κατήγγειλε το περιστατικό στο αστυνομικό Τμήμα Πατησίων, όπου, όπως ανέφερε, η αστυνομικός που της πήρε κατάθεση στο τέλος της είπε «οι αστυνομικοί είμαστε μια κλίκα».

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 23 Μαρτίου.