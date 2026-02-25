Ξεκίνησε η δίκη του πρώην Πρύτανη ΟΠΑ που του κρέμασαν ταμπέλα στο λαιμό – «Τρομακτική επίθεση που δε θέλω να θυμάμαι», κατέθεσε ο Δημήτρης Μπουραντώνης

Μετά από πολλές αναβολές, ξεκίνησε σήμερα (25.02.2026) η δίκη για το πρωτοφανές περιστατικό τραμπουκισμού και βίας κατά του πρώην Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), Δημήτρη Μπουραντώνη, όπου εξαγριωμένοι κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο γραφείο του, τον ακινητοποίησαν και του κρέμασαν ταμπέλα στο λαιμό, στην οποία ανέγραφαν «Αλληλεγγύη στις καταλήψεις».

Πρώτος στο βήμα του μάρτυρα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ανέβηκε το ίδιο το θύμα, ο πρώην Πρύτανης του ΟΠΑ. «Ήταν μια στιγμή αγριότητας που δεν θέλω να θυμάμαι», κατέθεσε ο ομότιμος πανεπιστημιακός, Δημήτρης Μπουραντώνης σημειώνοντας ότι «το Πανεπιστήμιο ταράχτηκε, ήταν μία τρομακτική επίθεση. Πας στο Πανεπιστήμιο και δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, υπήρξε κλίμα ανασφάλειας για όλους», συμπλήρωσε για την επίθεση που δέχτηκε μέσα στο γραφείο του, τον Οκτώβριο 2020, ενώ ήταν μαζί του και ο τότε αντιπρύτανης Κωνσταντίνος Δράκος.

Ο κ. Μπουραντώνης αναβίωσε το σοκ που έζησε από την επίθεση κουκουλοφόρων, περιγράφοντας σχετικά: «Είμαι στο γραφείο. Ξαφνικά άνοιξε η πόρτα. Έσπαγαν αντικείμενα, βιτρίνες, τον υπολογιστή… Υπολογίζω ότι ήταν 8-9 άτομα, εικάζω ότι ήταν και άλλοι από έξω, αιφνιδιάστηκα. Ήταν με κουκούλες και κασκόλ, έκρυβαν το πρόσωπό τους.

Ήμουν μαζί με τον αντιπρύτανη, τον κ. Δράκο. Εγώ αιφνιδιάζομαι, δεν μπορώ να αντιληφθώ ποιος είναι. Είδα μία ψηλή κοπέλα. Με ξένισε το μένος της που έσπαγε τα πράγματα. Χωρίς να είμαι 100% σίγουρος ίσως ήταν δύο οι γυναίκες», είπε ο πρώην Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου και συνέχισε την περιγραφή της πρωτοφανούς επίθεσης:

«Με έπιασαν από τον λαιμό, μου έβαλαν τα χέρια πίσω. Ήταν τρεις άνδρες. Κάποιοι πήραν τους πυροσβεστήρες και τους άνοιξαν, έμοιαζε το γραφείο με βομβαρδισμένο χώρο. Μπήκαν, η κοπέλα με κάποιους έσπασαν τις βιτρίνες, κάποια βάζα, τον εκτυπωτή. Μου έκανε εντύπωση το μένος.

Τρεις άνδρες με πιάσανε «μην κουνηθείς ενδεχομένως να είναι τα πράγματα χειρότερα» φώναζαν, πήγαν να μου βάλουν μία ταμπέλα στο λαιμό. Από τη φωνή έμοιαζαν νεαρά άτομα. Αντιστάθηκα, έβαλαν την ταμπέλα με τη βία, ήταν τρεις μου είχαν πιάσει τα χέρια πίσω και με είχαν ακινητοποιήσει πιάνοντάς με από τον λαιμό. Ένας τέταρτος με έβγαλε φωτογραφία.

Το όλο συμβάν κράτησε 6-7 λεπτά. Από το γραφείο δεν μπορούσα να φύγω. Είχε δυο πόρτες το γραφείο. Έφυγα από τη μεριά της Συγκλήτου», είπε το θύμα.

Η Πρόεδρος της έδρας ρώτησε τον κ. Μπουραντωνη που βρισκόταν ο αντιπρύτανης, κ. Δράκος, με τον κ. Μπουραντώνη να απαντά ότι «ήταν στιγμές σοκ, οι αντιδράσεις δεν είναι πάντα οι αναμενόμενες, δεν θυμάμαι πού ήταν ο κ. Δράκος, πάντως δεν είδα να τον πειράζουν».

Πρόεδρος: Η ταμπέλα τι έγινε;

Η ταμπέλα τι έγινε; Μάρτυρας: Δεν ξέρω, δεν την πέταξα εγώ. Έφυγαν τρέχοντας.

Δεν ξέρω, δεν την πέταξα εγώ. Έφυγαν τρέχοντας. Πρόεδρος: Τι ζημιές προκλήθηκαν;

Τι ζημιές προκλήθηκαν; Μάρτυρας: Καταστροφή ολόκληρου του γραφείου, το μουντζούρωσαν, έσπασαν κομπιούτερ, βιτρίνες, εθιμοτυπικά αντικείμενα. 8.300 ευρώ είχαμε εκτιμήσει το κόστος των ζημιών.

Για την υπόθεση έχουν παραπεμφθεί και δικάζονται τρεις κατηγορούμενοι, δύο άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες, όπως παράνομη κατακράτηση απο κοινού, παράνομη βία από κοινού, διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας και φθορά ξένης ιδιοκτησίας πραγμάτων που χρησιμεύουν για το κοινό όφελος.

Ένας εκ των τριών κατηγορουμένων είναι έγκλειστος στις φυλακές, καθώς έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος για την υπόθεση της έκρηξης στην πολυκατοικία της οδού Αρκαδίας των Αμπελοκήπων.

Η κατάθεση του κ. Μπουραντώνη θα συνεχιστεί στις 23 Μαρτίου με ερωτήσεις απο τους συνηγόρους των κατηγορουμένων.