«Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;» έλεγε στους αστυνομικός ο γιος του πασίγνωστου πολιτικού που συνελήφθη μετά από καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία

Ο 19χρονος γιος πολιτικού συνελήφθη την Τρίτη (25-11-2025) μαζί με έναν 20χρονο φίλο του, στη Νέα Ερυθραία. Η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημγογλίδου, περιέγραψε στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega τις σκηνές που εκτυλίχθηκαν στην περιοχή όταν έγινε καταδίωξη του αυτοκινήτου που επέβαιναν οι δύο νεαροί.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ο 19χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για ανάλογα αδικήματα. Όταν οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν μετά την καταδίωξη, εκείνος άρχισε να τους απειλεί και να φωνάζει χαρακτηριστικά «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;». Είναι γιος πολιτικού με έντονη παρουσία και δραστηριότητα εδώ και δεκαετίες. Ενημερώθηκε για τα όσα συνέβησαν στη Νέα Ερυθραία και λίγες ώρες αργότερα έμαθε ότι τόσο το δικό του παιδί όσο και ο 20χρονος φίλος του, αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Τρίτης όταν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς πήγαν έξω από το κλειστό Γυμναστήριο στη Νέα Ερυθραία καθώς υπήρξαν καταγγελίες κατοίκων που έλεγαν ότι άτομα προκαλούσαν φθορές.

Οι Αρχές έφτασαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν 2 νεαρούς. Όταν όμως οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τους ελέγξουν εκείνοι μπήκαν τρέχοντας στο άσπρο όχημα και επιχείρησαν να διαφύγουν.

Ακολούθησε καταδίωξη στα στενά της περιοχής. Ο 19χρονος γιος του γνωστού πολιτικού έκανε επικίνδυνους ελιγμούς για να αποφύγει τον έλεγχο, παραβιάζοντας τουλάχιστον σε ώρα αιχμής δύο STOP σε κατοικημένη περιοχή και μπαίνοντας ανάποδα και σε ένα στενό με κίνδυνο να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα.

Στη συμβολή των οδών Βορείου Ηπείρου και Σολωμού ο γιος του πολιτικού ακινητοποίησε το όχημα. Μαζί με το φίλο του βγήκε από αυτό και άρχισε να τρέχει στην προσπάθειά του να αποφύγει την σύλληψη. Οι αστυνομικοί όμως τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.

Όπως έγινε γνωστό, σε βάρος του 19χρονου γιου του πολιτικού βεβαιώθηκαν και τροχονομικές παραβάσεις.