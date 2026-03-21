Ξέσπασε ο Νίκος Πλακιάς: Όποιος σπιλώνει τη μνήμη των παιδιών μου με ψέματα και παραμύθια θα ισοπεδωθεί

«Εξερράγη» ο Νίκος Πλακιάς λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη. Ο άνθρωπος που έχασε τις δίδυμες κόρες και την ανιψιά του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα διαμηνύει, μέσω ανάρτησής του στο Χ (πρώην Twitter), ότι όποιος προσπαθήσει να σπιλώσει τη μνήμη των παιδιών του με ψέματα και παραμύθια, «θα ισοπεδωθεί, όποιος και να είναι».

Όσον αφορά τις θεωρίες συνομωσίας που έχουν αναπτυχθεί ενόψει της δίκης για τα Τέμπη, η οποία αρχίζει τη Δευτέρα (23.03.2026), ο Νίκος Πλακιάς διερωτάται: «Δηλαδή όσοι συγγενείς δεν πιστέψαμε στα λαθρεμπορία στα παράνομα φορτία και στα παραμύθια είμαστε γελοίοι;».

Μάλιστα, προειδοποιεί ότι η απάντηση αυτή σε ένα ακόμα ανώνυμο λογαριασμό στα social media, έχει «πάρα πολλούς παραλήπτες» ενόψει τις δίκης. «Πλέον θα είμαστε πρόσωπο με πρόσωπο και όχι πίσω από τα πληκτρολόγια», τονίζει χαρακτηριστικά.

«Ραγιάς δεν ήμουν ούτε είμαι ούτε θα γίνω όπως εσύ !!!

Ένα δειλό ανθρωπάκι που κρύβεται πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ.

Αυτό είναι να είσαι ραγιάς !!!

Να ντρέπεσαι να βγαίνεις και να τα λες με ονοματεπώνυμο.

Με μάσκα βγαίνανε οι δωσίλογοι παλιά και οι ρουφιάνοι τώρα.

Για το συγκεκριμένο θέμα που σχολιάζεις διάβασε πάλι την ανάρτηση της Ντόλκα πήγαινε εκεί που λέει για τα baby oil και ότι όσοι πιστεύουν σε αυτά ότι είναι ΓΕΛΟΙΟΙ.

Δηλαδή όσοι συγγενείς δεν πιστέψαμε στα λαθρεμπορία στα παράνομα φορτία κα στα παραμύθια είμαστε γελοίοι.

Όπου baby oil είναι τα έλαια σιλικόνης.

Η συγκεκριμένη δεν έχασε το παιδί της ούτε από τα baby oil ούτε από τις πούδρες ( χημικοί διαλύτες ) που αναφέρει.

Και ούτε αναφέρθηκε νομικά ποτέ στον μηχανισμό θανάτου της κόρης της, μιας και δεν υπάρχει καμία μήνυση σχετικά με αυτόν.

Αντίθετα ασχολήθηκε συνέχεια με την φωτιά και με τις πούδρες ( χημικοί διαλύτες ).

Από την φωτιά χάθηκαν άλλα παιδιά και είμαστε εδώ εμείς οι γονείς αυτών να τα υπερασπιστούμε και να τα κλάψουμε και να ψάξουμε την αλήθεια και το γιατί !!!

Είμαι εδώ όρθιος !!!

Σακατεμένος αλλά όρθιος !!!!

Και όποιος πλέον ξεκινώντας η δίκη βρεθεί μπροστά μου και προσπαθήσει να σπιλώσει την μνήμη των παιδιών μου με ψέματα και παραμύθια, όποιος και να είναι, θα ισοπεδωθεί.

Ο καθένας θα υπερασπιστεί τον συγγενή του όπως αυτός θέλει και επιθυμεί.

Εάν ακούσω ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟ!!! δηλαδή τα παιδιά μου !!! και όχι το παιδί μου !!! Τελείωσε εκείνη την στιγμή.

Χαιρετίσματα και τα λέμε όταν πάψεις να είσαι ραγιάς και ρουφιάνος.

Και που είσαι ;

Εμείς εδώ στα μέρη μου ακόμα τους ρουφιάνους τους πετροβολούν».

Ραγιάς δεν ήμουν ούτε είμαι ούτε θα γίνω όπως εσύ !!!

Ένα δειλό ανθρωπάκι που κρύβεται πίσω από ένα ψεύτικο προφίλ.

Αυτό είναι να είσαι ραγιάς !!!

Να ντρέπεσαι να βγαίνεις και να τα λες με ονοματεπώνυμο.

Με μάσκα βγαίνανε οι δωσίλογοι παλιά και οι ρουφιάνοι τώρα .

March 21, 2026

Τρία χρόνια μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, ξεκινά τη Δευτέρα στη Λάρισα η πολυαναμενόμενη δίκη, σε μία διαδικασία που αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος.

Στο εδώλιο κάθονται 36 κατηγορούμενοι, με τους περισσότερους να αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για παρεμβάσεις που οδήγησαν στην τραγωδία.

Η δίκη θα διεξαχθεί σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με αυξημένα μέτρα ασφαλείας και πρόβλεψη για μεγάλο αριθμό παρευρισκομένων.