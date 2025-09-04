Κτηνωδία στην Πεύκη: Άνδρας εκπαιδεύει κυνηγόσκυλα σκοτώνοντας γατάκια – Τους δίνει εντολές να τα πνίγουν

Αποτρόπαιες ήταν οι εικόνες που καταγράφηκαν στην Πεύκη, με έναν άνδρα να εκπαιδεύει τα σκυλιά του σκοτώνοντας γάτες.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ο άνδρας στην Πεύκη εκπαιδεύει κυνηγόσκυλα, μαθαίνοντάς τα με εντολές να σκοτώνουν αδέσποτες γάτες σε πάρκο της περιοχής.

Τα σκυλιά, πιάνουν τις γάτες από τον λαιμό και τις πνίγουν με τον ίδιο να παίρνει τα νεκρά ζωάκια και να τα απομακρύνει από το πάρκο σύμφωνα με όσα καταγγέλλει κάτοικος της περιοχής στον ΣΚΑΙ.

Ο άνδρας σύμφωνα με μαρτυρίες, φέρνει αναστάτωση στην περιοχή, με τα σκυλιά του να κυκλοφορούν ελεύθερα χωρίς λουρί και φίμωτρο και μάλιστα δίνει εντολές για να θανατώσουν τα σκυλιά του γατάκια.

Ο κόσμος, πολλές φορές από τα μπαλκόνια, προσπαθεί να αποτρέψει τον άνδρα φωνάζοντας του, με τα δύο σκυλιά του να έχουν σκοτώσει γατάκια ακόμη και σε αυλή σπιτιού.

«Ήμουν πεζός στην περιοχή και το περιστατικό το είδα. Άκουσα καταρχάς φωνές και κόσμο να βγαίνει από τα μπαλκόνια. Πλησιάζω πιο κοντά να δω τι γίνεται και αρχίζουν να μου φωνάζουνε ‘είναι δύο μεγάλα σκυλιά τα οποία έχουν σκοτώσει και γατάκια’ και βλέπω όντως δύο νεκρά γατάκια μέσα σε αυλή, σε ιδιωτικό χώρο δηλαδή και δύο σκυλιά. Το ένα το είχε δέσει. Εκείνη την ώρα που το είδα, το είχε δέσει σε ένα δέντρο μέσα στην αυλή και το άλλο έτρεχε γύρω γύρω. Στο παρκάκι που είναι από την απέναντι πλευρά της πολυκατοικίας, αφέθηκαν ελεύθερα τα σκυλιά και τρέξανε μέσα σε αυτή την αυλή της πολυκατοικίας», περιέγραψε κάτοικος της περιοχής.