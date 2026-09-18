Ελλάδα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Νίκαια και Κερατσίνι λόγω εκδηλώσεων για τον Παύλο Φύσσα – Κλειστοί οι σταθμοί μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα από τις 15:30

Στη Θεσσαλονίκη από τις 16:00, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο»
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιάννης Παναγόπουλος
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Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 14:00 το μεσημέρι, σε Νίκαια και Κερατσίνι, εξαιτίας των εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φύσσα, καθώς συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του.

Στις 17:30 το απόγευμα προγραμματίζεται συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι και πορεία προς το Μπλόκο της Κοκκινιάς με αποτέλεσμα να ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους και τα μετρό.

Όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά στις εξής οδούς:

  • Λεωφόρο Σαλαμίνος, από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως.
  • Λεωφόρο Π. Ράλλη, μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα.
  • Οδό Π. Φύσσα, από τη λεωφόρο Γρ. Λαμπράκη έως τη λεωφόρο Σαλαμίνος.
  • Οδό Τζαβέλλα, μεταξύ της λεωφόρου Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως.
  • Οδό Ηλιουπόλεως, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.
  • Οδό Καρακουλουξή, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Παράλληλα, από τις 14:00 έως τις 23:00 δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση οχημάτων στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν την κυκλοφορία στα συγκεκριμένα σημεία κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου να περιοριστούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα, και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Ακόμα από τις 15:30 κλειστοί θα είναι και οι σταθμοί του Μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑ.ΣΥ., οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση, μέχρι νεωτέρας.

Θεσσαλονίκη

Σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας τεσσάρων σταθμών θα προχωρήσει το Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω της κινητοποίησης που έχει προγραμματιστεί για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Από τις 16:00, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς.

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