Ελλάδα

Σεισμός στην Εύβοια μεγέθους 4,2 Ρίχτερ: Αισθητός και στην Αττική

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 16,8 χιλιόμετρα - Όσα είπε ο Ευθύμιος Λέκκας για το φαινόμενο
Ανανεώθηκε πριν 41 λεπτά
Σεισμός στην Εύβοια μεγέθους 4,2 Ρίχτερ: Αισθητός και στην Αττική
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Σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (18.09.2026) στην Εύβοια.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 09:42 και είχε επίκεντρο 5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας, στην Εύβοια.

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 16,8 χιλιόμετρα.

evoia seismos

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί από τη σεισμική δόνηση.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας μίλησε στο Ertnews για τον σεισμό λέγοντας πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας αν και η περιοχή έχει μεγάλη σεισμικότητα.

«Παρακολουθούμε το φαινόμενο, δεν νομίζω να υπάρχει θέμα ανησυχίας. Έχει μεγάλη σεισμικότητα η περιοχή αλλά αυτό δεν σημαίνει πως περιμένουμε μεγαλύτερο σεισμό. Το παρακολουθούμε», ανέφερε συγκεκριμένα.

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