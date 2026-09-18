Νέα υπόθεση γιατρού με «μαγικές» θεραπείες: Χορηγούσε ενδοφλέβιες βιταμίνες που κάνουν «θαύματα σε 10 ημέρες»

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στην κλινική του Κολωνακίου, νέες υποθέσεις με γιατρούς που υπόσχονται «μαγικές» θεραπείες έρχονται στο φως. Αυτή τη φορά βρέθηκε στο στόχαστρο των αρχών αγγειοχειρούργος στην Κρήτη που έκανε -χωρίς τις απαραίτητες άδειες- θεραπείες ευεξίας και ενέσιμες βιταμίνες στους πελάτες του.

Στο πλαίσιο των ερευνών για γιατρούς που χορηγούν αμφιβόλου ποιότητας «θεραπείες» χωρίς εγκρίσεις και άδειες, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου και Ρεθύμνου εντόπισε αγγειοχειρούργο ο οποίος έκανε στα ιατρεία του στην Κρήτη «θεραπείες ευεξίας».

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Μάλιστα διαφήμιζε τις εν λόγω θεραπείες, λέγοντας πως «σε 10 ημέρες σε κάνει καλά».

Την υπόθεση έκανε γνωστή σήμερα (18.09.2026) η Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στο Κοινωνία Ώρα MEGA.

Αφού έφτασαν οι συγκεκριμένες πληροφορίες στα εκτελεστικά όργανα των Ιατρικών Συλλόγων, επιτροπές άνοιξαν τα ιατρεία πραγματοποιώντας ελέγχους.

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Ο γιατρός παραδέχθηκε πως χορηγούσε στους πελάτες τους ενέσιμες θεραπείες βιταμινών ή ευεξίας και ζήτησε συγγνώμη λέγοντας πως δεν γνώριζε ότι δεν έπρεπε να τις κάνει.

Ο συγκεκριμένος γιατρός αναμένεται να περάσει από το Πειθαρχικό για τις πρακτικές που πραγματοποιούσε τα τελευταία χρόνια.

Η Ματίνα Παγώνη επιμένει πως οι ενέσιμες βιταμίνες πρέπει να χορηγούνται σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή ελλείψεις και όχι σε υγιείς ανθρώπους που θέλουν απλά λάμψη στο δέρμα τους ή αναζωογόνηση.