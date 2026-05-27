Σέρρες: «Υπήρχε καλώδιο μέσα στο νερό, ίσως το χτύπησε ρεύμα» λέει ο θείος του 10χρονου που εντοπίστηκε νεκρός

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ηράκλειας των Σερρών μετά τον θάνατο του 10χρονου παιδιού που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή.

Για το περιστατικό στην Ηράκλεια έχει ήδη συλληφθεί η μητέρα του 10χρονου για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία και σε βάρος ενός ακόμη ατόμου που δεν έχει ταυτοποιηθεί. Το παιδί ήταν από οικογένεια Ρομά και διέμενε μαζί με τη μητέρα και τα αδέλφια του στον καταυλισμό της περιοχής των Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ιδιοκτήτρια σπιτιού στον οικισμό Ρομά στην περιοχή, την οποία κατήγγειλαν άνθρωποι του οικισμού για ρευματοκλοπή και ότι περνούσε καλώδιο μέσα από το νερό. Φοβούνται αν το παιδί το χτύπησε το ρεύμα μέσα στο νερό. Μάλιστα, λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα, συνελήφθη η 43χρονη ιδιοκτήτρια του σπιτιού που κατηγορείται για ρευματοκλοπη.

Μιλώντας στο newsit.gr, o θείος του 10χρονου ανέφερε: «Το παιδί βγήκε μια βόλτα το πρωί και μαζί με έναν φίλο του βγήκε στο κανάλι. Έπεσε κατά λάθος μέσα στο κανάλι στο νερό. Όμως στο νερό είχε πεσμένο και ένα καλώδιο ρεύματος.

Δεν προλάβαμε να το σώσουμε και άδικα χάθηκε. Είχαμε καταλάβει ότι έλειπε και βγήκαμε να το ψάξουμε. Φώναζα το όνομα του αλλά δεν απαντούσε. Ο αδελφός μου τον βρήκε πεθαμένο μέσα στο νερό. Υπήρχε καλώδιο ρεύματος μέσα στο νερό και ίσως να το χτύπησε το ρεύμα και πέθανε».

Υπενθυμίζεται ότι, η εξαφάνιση του 10χρονου αγοριού έγινε αντιληπτή νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης (27.05.2026), όταν η μητέρα του, ανήσυχη επειδή είχαν χαθεί τα ίχνη του, απευθύνθηκε στις Αρχές ζητώντας βοήθεια για τον εντοπισμό του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και κάτοικοι της περιοχής, ξεκινώντας έρευνες γύρω από το σημείο όπου είχε θεαθεί τελευταία φορά το παιδί. Λίγη ώρα αργότερα, πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες εντόπισε το άτυχο αγόρι μέσα στο κανάλι. Το παιδί ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Στη συνέχεια η σορός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σερρών, ενώ αύριο αναμένεται να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου. Η πολύτεκνη μητέρα του παιδιού καταθέτει στο Αστυνομικό Τμήμα Ηράκλειας, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.