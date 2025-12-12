Συμβαίνει τώρα:
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών – Κορίνθου το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Δεκεμβρίου

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα γίνονται αλλαγές στην κυκλοφορία από τις 6 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα
Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Δήμητρα Κούτρα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου το Σαββατοκύριακο 13-14 Δεκεμβρίου, λόγω εργασιών.

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, στις 13 και 14 Δεκεμβρίου θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου από τις 6 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.

Τις συγκεκριμένες ώρες θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Κορίνθου, από το ύψος της οδού Μυστρά έως το ύψος του σηματοδότη στα Διυλιστήρια Ασπροπύργου, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμου Χαϊδαρίου.

Κατά τη διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το υπόλοιπο πλάτος του  αυτοκινητόδρομου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

