Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό από σήμερα Παρασκευή στις 20:00, μέχρι αύριο Σάββατο στις 12:00

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα επηρεάσουν τους οδηγούς που διέρχονται από κάποια σημεία της Αττικής Οδού από σήμερα Παρασκευή 13/2/2026 στις 20:00 μέχρι αύριο στις 12:00 το μεσημέρι.

Συγκεκριμένα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν καθώς θα παραμείνουν κλειστές οι είσοδοι της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από την είσοδο Ελευσίνας (Κόμβος 1) έως και την είσοδο από Περιφερειακή Αιγάλεω (Κόμβος 5), από τις 20:00 το βράδυ της Παρασκευής 13/02 έως τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου 14/02.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού οι οδηγοί μπορούν, εναλλακτικά, να κινηθούν ως εξής:

Οι οδηγοί με προορισμό την Αθήνα-Κέντρο μπορούν να κινηθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών.

Οι οδηγοί με προορισμό τη Λαμία μπορούν να κινηθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών και ανοδικού ρεύματος Λεωφόρου Κηφισού.

Οι οδηγοί με προορισμό το Αεροδρόμιο μπορούν να κινηθούν μέσω Λεωφόρου Αθηνών, ανοδικού ρεύματος Λεωφόρου Κηφισού και εισόδου στην Αττική Οδό στον κόμβο Μεταμόρφωσης με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο.

Διευκρινίζεται ότι, κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού, όλες οι είσοδοι της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από τον Κόμβο 6 (Λεωφόρου Φυλής) και μετά θα είναι ανοιχτές.

Η Νέα Αττική Οδός ευχαριστεί θερμά για την κατανόηση και με γνώμονα την ασφάλεια όλων παρακαλεί τους οδηγούς να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στη σχετική σήμανση και να τηρούν τα όρια ταχύτητας στα τμήματα στα οποία εκτελούνται οι εργασίες.