Κλειστή η Αττική Οδός από Ελευσίνα μέχρι Αιγάλεω στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο μέχρι το πρωί της Δευτέρας
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό: Κλειστό το ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Ελευσίνα έως Αιγάλεω μέχρι το πρωί της Δευτέρας

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά
αττική οδος
EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν μέχρι το πρωί στις 06:00 της Δευτέρας (16/2/2026) στην Αττική Οδό, αφού θα παραμείνει κλειστή στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, από την Ελευσίνα έως το Αιγάλεω, λόγω έκτακτων εργασιών συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων».

Εξαιτίας των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Αττική Οδό κλειστοί θα παραμείνουν έως τότε και οι κλάδοι εισόδου από τους κόμβους Μάνδρας, Μαγούλας, Ασπροπύργου και Αιγάλεω.

Η κυκλοφορία προς Αεροδρόμιο θα διεξάγεται μέσω Λεωφόρου Αθηνών, Κηφισού (προς Λαμία) και στη συνέχεια από τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τη σήμανση.

Στο ρεύμα προς Ελευσίνα η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας: «Σε συνέχεια του χτεσινού Δελτίου Τύπου Γ.Α.Δ.Α. αναφορικά με έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό, λόγω της παράτασης των έκτακτων εργασιών συντήρησης της σήραγγας «Λιοσίων», ο ολικός αποκλεισμός των κάτωθι κλάδων εισόδου στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, περιοχής Δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής, θα συνεχιστεί έως και την 06.00’ ώρα της 16-2-2026, ως εξής:

  • Μάνδρας (κόμβος 1).
  • Μαγούλας (κόμβος 2).
  • Ασπρόπυργου (κόμβος 4).
  • Αιγάλεω (κόμβος 5).

Κατά τη διάρκεια των ως άνω αποκλεισμών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

  • Στην κατεύθυνση προς Αθήνα-Κέντρο: μέσω Λεωφ. Αθηνών.
  • Στην κατεύθυνση προς Λαμία: μέσω Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία).
  • Στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο: Λεωφ. Αθηνών και Λεωφ. Κηφισού (προς Λαμία) και μέσω κόμβου Μεταμόρφωσης (προς Αεροδρόμιο).

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.»

