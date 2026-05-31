Πάτρα: «Ο 52χρονος ήταν έμπειρος οδηγός, δεν ξέρουμε πως έγινε το τροχαίο» λέει φίλος του πατέρα που σκοτώθηκε με τον γιο του

Μια βόλτα που μετατράπηκε σε οικογενειακή τραγωδία με ένα πατέρα και τον γιό του να πέφτουν νεκροί στην άσφαλτο το πρωί της Κυριακής (31.05.2026) στην έξοδο της Πάτρας, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής προς Ρίο, κοντά στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτριος Τόφαλος», μετά από τροχαίο με τη μηχανή τους.

Στην θλίψη έχει βυθιστεί μία ολόκληρη οικογένεια μετά το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Πάτρα, όπου πατέρας και γιος έχασαν την ζωή τους με λίγες ώρες διαφορά μετά από τροχαίο με την μηχανή, στην οποία και επέβαιναν εξετράπη της πορείας της κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η αδερφή του 52χρονού συγκλονισμένη λείε στο newsit.gr ότι ακόμα δεν έχουν ενημερωθεί για το πως έγινε το δυστύχημα που στοίχησε την ζωή του ανιψιού της και του αδερφού και προσπαθεί να βρει δυνάμεις σε αυτές τις δύσκολες ώρες. Ο 52χρονός μαζί με τον 17χρονο γιο του μαθητή της Β’ Λυκείου φαίνεται να είχαν βγει βόλτα και να επέστρεφαν στην περιοχή Κοτρώνη όπου διέμεναν.

Τα όνειρα του 17χρονου έσβησαν και το χαμόγελο του έπαψε να λάμπει σκορπίζοντας στην θλίψη τους φίλους τους και την οικογένεια του. Ένα παιδί που όπως λένε από το φιλικό του περιβάλλον πάντα ευγενικό ενώ του άρεσε και ασχολούνταν με το Μπάσκετ. Η οικογένεια τους από σήμερα μετράει δύο απώλειες αυτή του 52χρνονου πατέρα και αυτή του 17χρονου γιού τους ενώ η γυναίκα του μένει πίσω με μια ακόμη κόρη.

«Δεν ξέρουμε πως έγινε, ήταν πολύ έμπειρος οδηγός και οδηγούσε πολύ καιρό την μηχανή, ήταν ένας οικογενειάρχης», λέει φίλος του 52χρονου μιλώντας στο newsit.gr.

Λίγες ώρες μετά από την οικογενειακή τραγωδία χτύπησε το τηλέφωνο του και αυτή την φορά δεν ήταν για καλό, τα νέα αυτή την φορά ήταν για να τον ενημερώσουν για τον φίλο του και τον γιό του.

«Ο 52χρονος ήταν πολύ έμπειρος οδηγός, έκανε συχνά ταξίδια και μεγάλες αποστάσεις. Εδώ και κάποια χρόνια είχε κάνει και μια επιχείρηση με ανακύκλωση. Κρίμα είναι πολύ στενάχωρο γιατί ήταν ένας άνθρωπος τόσο καλός και οικογενειάρχης που έκανε τα πάντα για την οικογένεια του. Αφήνει πίσω του και κόρη και μια γυναίκα», αναφέρει συγκινημένος στο newsit.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 17χρονος βρήκε ακαριαίο θάνατο από την σύγκρουση και παρά της προσπάθειες που έγιναν είχε ήδη καταλήξει. Ο 52χρονός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που έκαναν οι γιατροί λίγη ώρα μετά άφησε την τελευταία του πνοή κάνοντας δύο τους θανάτους σε αυτήν την οικογενειακή τραγωδία και σκορπώντας την θλίψη.