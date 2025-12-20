Ελλάδα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας στις 09.00-11.00 το πρωί της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου 2025

Οι περιορισμοί αυτοί γίνονται εξαιτίας της αθλητικής εκδήλωσης «Athens Santa Run 2025» που θα διεξαχθεί στους δρόμους της πρωτεύουσας
κίνηση
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2025 στο κέντρο τη Αθήνας, εξαιτίας της αθλητικής εκδήλωσης «Athens Santa Run 2025» που θα διεξαχθεί στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Εξαιτίας της εκδήλωσης, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μιλάνε για προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, την Κυριακή 21-12-2025 και κατά τις ώρες 09.00-11.00 το πρωί στις παρακάτω οδούς, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

  • Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ιερά Οδός και της Πλ. Ομονοίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Ερμού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Αγ. Ασωμάτων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Καραγιώργη Σερβίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Θερμοπυλών, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Κολοκυνθούς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η αστυνομία  ζητάει από τους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
356
237
234
102
86
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Υπαρχιπυροσβέστης «πιάστηκε» για διακίνηση ναρκωτικών – Πουλούσε την κοκαΐνη 50 ευρώ το γραμμάριο
Βασικός του προμηθευτής ήταν ένας 39χρονος, ο οποίος σχεδόν καθημερινά διακινούσε υψηλής ποιότητας υδροπονικής, ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, καθώς και κοκαΐνης
ναρκωτικά
Αγρότες άνοιξαν τα διόδια σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Καρδίτσα για τους ταξιδιώτες των Χριστουγέννων και μοίρασαν προϊόντα – Δείτε βίντεο
Αγρότες σε κάθε άκρη της Ελλάδας, ανοίγουν τις μπάρες των διοδίων για την ομαλή μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων
Αγρότες άνοιξαν τα διόδια σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Καρδίτσα για τους ταξιδιώτες των Χριστουγέννων και μοίρασαν προϊόντα – Δείτε βίντεο
Ανανεώθηκε πριν 53 λεπτά
83
Newsit logo
Newsit logo