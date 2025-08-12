Κυκλοφοριακό χάος στην Αθηνών – Κορίνθου μετά την εκτροπή νταλίκας: Ουρές χιλιομέτρων

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (12.8.2025) στην εθνική Αθηνών – Κορίνθου με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων. Λίγο πριν τις 2 η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε μερικώς.

Συγκεκριμένα, σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των διοδίων Ελευσίνας, στο ρεύμα προς Κόρινθο, προχώρησε νωρίτερα η Τροχαία λόγω τροχαίου ατυχήματος. Λίγες ώρες αργότερα δόθηκαν στην κυκλοφορία οι δύο δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας ενώ παραμένει κλειστή η αριστερή.

Ο δρόμος είχε κλείσει καθώς ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός του φορτηγού, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμα η επιχείρηση απομάκρυνσης του οχήματος από το οδόστρωμα.

Οι οδηγοί βρίσκονται μέσα στα οχήματά τους, για περισσότερες από δύο ώρες καθώς σημειώνονται τεράστιες καθυστερήσεις.