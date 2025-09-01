Κυνήγι τρούφας με άλογα στα Μετέωρα – Μια μοναδική εμπειρία

Μια ξεχωριστή εμπειρία σε μικρούς και μεγάλους, στους πρόποδες των βράχων στα Μετέωρα, προσφέρει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Μετεώρων και Μουσείο Μανιταριών: Κυνήγι τρούφας με άλογα.

Πρόκειται για μια πρωτόγνωρη δραστηριότητα για τα ελληνικά δεδομένα: έναν περίπατο γύρω από τα επιβλητικά Μετέωρα με άλογα, που καταλήγει σε ένα πιάτο λαχταριστής μακαρονάδας, μαγειρεμένης με τις τρούφες και τα υπόλοιπα μανιτάρια που κάποιος θα ανακαλύψει μόνος του στο δάσος.

Μια εμπειρία που συνδυάζει αυθεντική επαφή με τη φύση, γαστρονομικές απολαύσεις και πολιτιστική γνώση. Μια περιπέτεια που ενώνει την εξερεύνηση με τη γεύση και αποκαλύπτει μυστικά της γης.

Πρόκειται για έναν εναλλακτικό τρόπο γνωριμίας με την περιοχή των Μετεώρων, μέσα από πτυχές που μέχρι σήμερα έμεναν άγνωστες για τους περισσότερους.

Τι περιλαμβάνει η εμπειρία:

Ιππική διαδρομή μέσα από καταπράσινα μονοπάτια, ιδανική και για αρχάριους ή οικογένειες

Αναζήτηση τρούφας με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου και έμπειρου οδηγού

Γευσιγνωσία προϊόντων μανιταριών, δημιουργημένων από το ίδιο το Μουσείο

Μαγείρεμα μακαρονάδας στο ύπαιθρο, με φρέσκια τρούφα και άγρια μανιτάρια

Συνοδεία εκλεκτού κρασιού, δροσιστικών αναψυκτικών και καθαρού νερού

Επίσκεψη και ξενάγηση στο Μουσείο.

Η δραστηριότητα – που απευθύνεται τόσο σε μεγάλους, όσο και παιδιά – διαρκεί περί τις 3,5 με 4 ώρες και πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, κατόπιν συνεννόησης με το Μουσείο.

Οι ομάδες αποτελούνται έως 10 άτομα, ενώ υπάρχει και δυνατότητα εκδρομών με μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων.

Για τους ενδιαφερόμενους, οι πρώτες ημερομηνίες για μεμονωμένους επισκέπτες είναι: 13/9, 12/10 & 2/11.