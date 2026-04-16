Κυψέλη: Αναβλύζει τσιμέντο από τον δρόμο – Διακοπή της κυκλοφορίας

Ένα πρωτοφανές και ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό έχει σημειωθεί στην Κυψέλη καθώς ένα τεράστιο σημείο στην περιοχή έχει καλυφθεί από υγρό τσιμέντο.

Η περιοχή στην Κυψέλη που έχει γεμίσει ανεξέλεγκτα με τσιμέντο βρίσκεται στην οδό Εύβοιας, από το σημείο που διασταυρώνεται με την οδό Σπετσών, καθώς και στην οδό Στροφάδων, από την οδό Σκύρου. Όλα πάντως άρχισαν γύρω στις 4 το μεσημέρι της Τετάρτης (15.04.2026) με την κατάσταση σταδιακά να επιδεινώνεται.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί με τους κατοίκους της περιοχής εκφράζουν την εκτίμηση ότι το περιστατικό πιθανόν συνδέεται με τα έργα κατασκευής του Μετρό που βρίσκονται σε εξέλιξη, χωρίς όμως να υπάρχει έως τώρα κάποια επίσημη επιβεβαίωση.

Η παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών κρίθηκε απαραίτητη, καθώς η ουσία που έχει διαρρεύσει στο οδόστρωμα δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την κυκλοφορία και αυξάνει την πιθανότητα πρόκλησης ατυχημάτων. Για τον λόγο αυτό, οι Αρχές εφάρμοσαν άμεσα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με στόχο την προστασία των οδηγών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Εύβοιας, από το σημείο όπου διασταυρώνεται με την οδό Σπετσών, καθώς και στην οδό Στροφάδων, από το ύψος της οδού Σκύρου. Στα συγκεκριμένα σημεία έχουν σπεύσει συνεργεία του Δήμου για την απομάκρυνση του τσιμέντου και την επαναφορά της ομαλής ροής της κυκλοφορίας.