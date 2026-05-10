Ελλάδα

Πυροβολισμοί στην Κυψέλη: Έβγαλε όπλο και τραυμάτισε μοτοσικλετιστή μετά από τσακωμό

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη - Στη μηχανή του θύματος επέβαινε και μία γυναίκα
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
Πυροβολισμοί στην Κυψέλη με έναν τραυματία
Το σημείο όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί στην Κυψέλη
Βασίλης Σακουλέβας
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (10.05.2026) στην Κυψέλη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνδρας.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν στις 08:20 το πρωί στην οδό Αμφείας 1 στην Κυψέλη μετά από καβγά μοτοσικλετιστών.

Ένας 31χρονος αλβανικής καταγωγής έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε στο πόδι έναν 34χρονο που επέβαινε σε άλλη μηχανή μαζί με μία κοπέλα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Στο σημείο βρέθηκαν δύο κάλυκες.

Πυροβολισμοί στην Κυψέλη με έναν τραυματία
Το σημείο όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί στην Κυψέλη
Πυροβολισμοί στην Κυψέλη
Περιπολικό της Αστυνομίας στην περιοχή όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί στη Κυψέλη

Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εξετάζουν τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας για να βρουν το δρομολόγιο διαφυγής του δράστη, ο οποίος και αναζητείται.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο 34χρονος έχει τραύμα και στους δύο μηρούς αλλά η κλινική του εικόνα είναι καλή και παρακολουθείται από χειρουργούς και ορθοπεδικούς.

«Ένας 34χρονος διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς, φέροντας δύο τραύματα από σφαίρες, έναν σε κάθε μηρό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου η αρχική εικόνα της υγείας του κρίνεται καλή. Ο τραυματίας αντιμετωπίζεται από γενικούς χειρουργούς και ορθοπεδικούς, ενώ η κατάστασή του αξιολογείται συνεχώς», τονίζει στο newsit.gr ο Μιχάλης Γιαννάκος.

«Μήνυμα; Δεν τσακωνόμαστε με κανέναν στον δρόμο, ακόμη κι αν έχουμε δίκιο. Δεν διαπληκτιζόμαστε», επισημαίνει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
121
112
69
62
62
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τι ισχύει με τις ταυτότητες παλαιού τύπου και μέχρι πότε πρέπει να τις αλλάξετε
Η υποχρεωτική μετάβαση στις νέες ψηφιακές ταυτότητες φέρνει σαφείς προθεσμίες και πρακτικές αλλαγές για εκατομμύρια πολίτες, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και τη συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
Τι ισχύει με τις ταυτότητες παλαιού τύπου και μέχρι πότε πρέπει να τις αλλάξετε 9
Newsit logo
Newsit logo