Πυροβολισμοί στην Κυψέλη: Έβγαλε όπλο και τραυμάτισε μοτοσικλετιστή μετά από τσακωμό

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς, σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (10.05.2026) στην Κυψέλη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας άνδρας.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν στις 08:20 το πρωί στην οδό Αμφείας 1 στην Κυψέλη μετά από καβγά μοτοσικλετιστών.

Ένας 31χρονος αλβανικής καταγωγής έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε στο πόδι έναν 34χρονο που επέβαινε σε άλλη μηχανή μαζί με μία κοπέλα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Στο σημείο βρέθηκαν δύο κάλυκες.

Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εξετάζουν τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας για να βρουν το δρομολόγιο διαφυγής του δράστη, ο οποίος και αναζητείται.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, ο 34χρονος έχει τραύμα και στους δύο μηρούς αλλά η κλινική του εικόνα είναι καλή και παρακολουθείται από χειρουργούς και ορθοπεδικούς.

«Ένας 34χρονος διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς, φέροντας δύο τραύματα από σφαίρες, έναν σε κάθε μηρό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ΕΚΑΒ έφτασε άμεσα στο σημείο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου η αρχική εικόνα της υγείας του κρίνεται καλή. Ο τραυματίας αντιμετωπίζεται από γενικούς χειρουργούς και ορθοπεδικούς, ενώ η κατάστασή του αξιολογείται συνεχώς», τονίζει στο newsit.gr ο Μιχάλης Γιαννάκος.

«Μήνυμα; Δεν τσακωνόμαστε με κανέναν στον δρόμο, ακόμη κι αν έχουμε δίκιο. Δεν διαπληκτιζόμαστε», επισημαίνει.