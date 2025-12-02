Ελλάδα

Κυψέλη: Εργαστήριο που κατασκεύαζε πλαστά διαβατήρια για παράνομους μετανάστες – Βίντεο της αστυνομίας

Έχοντας ως σημείο συνάντησης καφετέρια της Κυψέλης, πραγματοποιούσε τις περισσότερες επαφές με τους υποψήφιους «πελάτες» του
Εργαστήριο κατασκευής πλαστών διαβατηρίων στην Κυψέλη

Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο που κατασκεύαζε πλαστά διαβατήρια «ξετρύπωσε» στην Κυψέλη η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθη ένας 58χρονος αλλοδαπός.

Όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία την Τρίτη (02.12.2025), ο 58χρονος αλλοδαπός, τουλάχιστον από τις αρχές του 2024 στην Κυψέλη, είχε οργανώσει εργαστήριο κατάρτισης πλαστών διαβατηρίων, διοργανώνοντας παράλληλα και παράνομες προωθήσεις μεταναστών, κυρίως προς την Ιταλία.

Ο 58χρονος, ο οποίος συνελήφθη την 1η Δεκεμβρίου μετά από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, κατηγορείται για «πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, κατ’ εξακολούθηση».

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) του, ο 58χρονος, έχοντας ως σημείο συνάντησης καφετέρια της Κυψέλης, πραγματοποιούσε τις περισσότερες επαφές με τους υποψήφιους «πελάτες» του.

Προκειμένου να μη γίνει αντιληπτή η παράνομη δραστηριότητά του, είχε στήσει το εργαστήριο κοντά στην καφετέρια με αποτέλεσμα να μπορεί να ελέγχει την πρόσβαση ατόμων σε αυτό, ενώ χρησιμοποιούσε και δεύτερο σπίτι, το οποίο χρησιμοποιούσε ως χώρο απόκρυψης των παράνομων μεταναστών!

Η «ταρίφα» του 58χρονου, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, για την παράνομη προώθηση μεταναστών, κυμαινόταν από 2.000 έως και 3.500 ευρώ ανά άτομο, ενώ από την εμπορία των εγγράφων εισέπραττε από 600 έως 900 ευρώ το έγγραφο ανάλογα με το είδος και τη χώρα προέλευσής του.

Αφού λάμβανε τα ποσά μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς χρημάτων, έφτιαχνε πλαστά διαβατήρια, εξέδιδε αεροπορικά εισιτήρια και μετέφερε τους μετανάστες στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σε έρευνες που έγιναν σε σπίτια, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός του εργαστηρίου, καθώς και έτοιμα προς διάθεση ή προς κατασκευή πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και συγκεκριμένα:

113 δελτία ταυτότητας,

14 διαβατήρια,

άδεια διαμονής και δελτίο ασύλου,

2 κάρτες ασφάλισης,

130 χαρτόσημα,

2 φορητοί Η/Υ,

4 φορητές συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB),

πολυμηχάνημα εκτυπωτής-σαρωτής,

7 μεταλλικές μήτρες ανάγλυφων εντυπωμάτων,

5 σφραγίδες εντυπωμάτων μελάνης,

5 πρέσες χειρός,

30 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας,

πλήθος γραφικής ύλης,

2 κινητά τηλέφωνα,

Ι.Χ.Ε και

1.925 ευρώ.

 

Εκτιμάται ότι, το παράνομο οικονομικό όφελος που εισέπραξε ο «εγκέφαλος» της υπόθεσης ξεπερνά τα 120.000 ευρώ.

Τα κατασχεθέντα έγγραφα και τα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
137
89
83
80
56
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Έρχεται κακοκαιρία, δεν χρειάζεται πανικός» - Η πρόγνωση Καλλιάνου για τις 72 ώρες με ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Από το πρωί της Πέμπτης έως και το Σάββατο, η χώρα μας θα επηρεαστεί από ένα οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο τμήμα της Ελλάδας
Καιρός
Δράστες ξήλωσαν τη μαρμάρινη πλάκα που είχε τοποθετηθεί στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης για τις κακοποιημένες γυναίκες
Οι δράστες εξαφάνισαν την πλάκα αλλά η πρώην πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Συλλόγου Ελλάδος, που ήταν υπεύθυνη για αυτήν ενημέρωσε ότι θα τοποθετηθεί ξανά στο ίδιο σημείο
Θεσσαλονίκη πλάκα
Newsit logo
Newsit logo