Κυψέλη: Εργαστήριο που κατασκεύαζε πλαστά διαβατήρια για παράνομους μετανάστες – Βίντεο της αστυνομίας

Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο που κατασκεύαζε πλαστά διαβατήρια «ξετρύπωσε» στην Κυψέλη η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθη ένας 58χρονος αλλοδαπός.

Όπως ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία την Τρίτη (02.12.2025), ο 58χρονος αλλοδαπός, τουλάχιστον από τις αρχές του 2024 στην Κυψέλη, είχε οργανώσει εργαστήριο κατάρτισης πλαστών διαβατηρίων, διοργανώνοντας παράλληλα και παράνομες προωθήσεις μεταναστών, κυρίως προς την Ιταλία.

Ο 58χρονος, ο οποίος συνελήφθη την 1η Δεκεμβρίου μετά από επιχείρηση της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, κατηγορείται για «πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, κατ’ εξακολούθηση».

Ως προς τον τρόπο δράσης (modus operandi) του, ο 58χρονος, έχοντας ως σημείο συνάντησης καφετέρια της Κυψέλης, πραγματοποιούσε τις περισσότερες επαφές με τους υποψήφιους «πελάτες» του.

Προκειμένου να μη γίνει αντιληπτή η παράνομη δραστηριότητά του, είχε στήσει το εργαστήριο κοντά στην καφετέρια με αποτέλεσμα να μπορεί να ελέγχει την πρόσβαση ατόμων σε αυτό, ενώ χρησιμοποιούσε και δεύτερο σπίτι, το οποίο χρησιμοποιούσε ως χώρο απόκρυψης των παράνομων μεταναστών!

Η «ταρίφα» του 58χρονου, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, για την παράνομη προώθηση μεταναστών, κυμαινόταν από 2.000 έως και 3.500 ευρώ ανά άτομο, ενώ από την εμπορία των εγγράφων εισέπραττε από 600 έως 900 ευρώ το έγγραφο ανάλογα με το είδος και τη χώρα προέλευσής του.

Αφού λάμβανε τα ποσά μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς χρημάτων, έφτιαχνε πλαστά διαβατήρια, εξέδιδε αεροπορικά εισιτήρια και μετέφερε τους μετανάστες στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σε έρευνες που έγιναν σε σπίτια, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός του εργαστηρίου, καθώς και έτοιμα προς διάθεση ή προς κατασκευή πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα και συγκεκριμένα:

– 113 δελτία ταυτότητας,

– 14 διαβατήρια,

– άδεια διαμονής και δελτίο ασύλου,

– 2 κάρτες ασφάλισης,

– 130 χαρτόσημα,

– 2 φορητοί Η/Υ,

– 4 φορητές συσκευές αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων (USB),

– πολυμηχάνημα εκτυπωτής-σαρωτής,

– 7 μεταλλικές μήτρες ανάγλυφων εντυπωμάτων,

– 5 σφραγίδες εντυπωμάτων μελάνης,

– 5 πρέσες χειρός,

– 30 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ή ταυτότητας,

– πλήθος γραφικής ύλης,

– 2 κινητά τηλέφωνα,

– Ι.Χ.Ε και

– 1.925 ευρώ.

Εκτιμάται ότι, το παράνομο οικονομικό όφελος που εισέπραξε ο «εγκέφαλος» της υπόθεσης ξεπερνά τα 120.000 ευρώ.

Τα κατασχεθέντα έγγραφα και τα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.