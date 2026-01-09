Κυψέλη: «Ήταν χάλια και αιμορραγούσε» λέει ο πατέρας της 16χρονης που τραυματίστηκε από «σταυρό» φαρμακείου

Σε θρίλερ εξελίχθηκε η βόλτα μιας 16χρονης κοπέλας, το μεσημέρι της Πέμπτης (08.01.2026) στη Κυψέλη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι όταν πινακίδα «σταυρός» ενός φαρμακείου έπεσε πάνω της.

Η ανήλικη μαθήτρια, μόλις είχε σχολάσει από το σχολείο της στην Κυψέλη και περπατούσε επί της οδού Πατησίων, όπου η κολώνα που κρατούσε τον σταυρό φαρμακείου έπεσε στο κεφάλι της προκαλώντας της σοβαρό τραύμα στο κρανίο και ακατάσχετη αιμορραγία.

Ο πατέρας της μαθήτριας, μιλώντας στο Live News, περιέγραψε τον τρόμο που βίωσε βλέποντας την κόρη του μέσα στα αίματα.

«Εγώ ήμουν στη δουλειά. Με πήρανε τηλέφωνο κάτι άνθρωποι εκεί, που επικοινώνησε η κόρη μου για να με πάρουν τηλέφωνο. Με πήρανε και μου είπαν ότι η κόρη σου είναι στον δρόμο και έχει χτυπήσει. Δεν μας είπαν ακριβώς τι είναι. Ήταν χάλια. Όλο αίματα», είπε.

Και πρόσθεσε: «Μόνο αίματα; Το μπουφάν ολόκληρο, τα ρούχα της ολόκληρα. Είχε αιμορραγία».

Το χρονικό

Η κολώνα έχει αποκοπεί από τη βάση της λόγω των θυελλωδών ανέμων που ήταν αρκετοί για να την σπάσουν και αυτή να προσγειωθεί στο κεφάλι της άτυχης κοπέλας.

Πάνω στην κολώνα, ήταν δεμένες δύο διαφημιστικές πινακίδες, ένας σταυρός φαρμακείου και η ταμπέλα της γωνιακής καφετέριας. Σε κλάσματα δευτερολέπτου το κορίτσι βρίσκεται στο έδαφος και αιμορραγούσε ασταμάτητα.

«Ερχόταν από το σχολείο και πήγε να πάρει κάτι από την Πατησίων, γιατί το δικό της το σχολείο είναι στην Θήρας. Και ανέβηκε στην Πατησίων να πάει να πάρει κάτι από Zara, δεν ξέρω τι να πάρει. Κορίτσι είναι. Την ώρα που σχόλασε, όπως περπατούσε… Δεν θυμάται τίποτα από εκεί και πέρα», περιέγραψε ο πατέρας της.

«Αλλά ένας φαρμακοποιός εκεί την είχε βοηθήσει να κλείσουνε την αιμορραγία μέχρι να φτάσω. Την ώρα που έφτασα εγώ, ήρθε το ασθενοφόρο», είπε στην συνέχεια.

Το 16χρονο κορίτσι, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΚΑΤ όπου έλαβε την απαραίτητη φροντίδα.

«Και ήρθαμε στο ΚΑΤ χθες κατά τις 15:00, μέχρι τώρα είμαστε εδώ. Την ώρα που έφτασα εγώ ήταν καλύτερα. Είμαστε εδώ στο νοσοκομείο προς το παρόν. Καλά είναι, μιλάει, επικοινωνεί», ανέφερε στη συνέχεια ο πατέρας της 16χρονης.

Ευτυχώς, η 16χρονη μαθήτρια φαίνεται ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Ωστόσο, ο πατέρας της εκφράζει την αγωνία του για το πώς θα εξελιχθεί η υγεία της.

«Τώρα μιλάει, είναι καλά και λένε ότι θα κάνουνε αξονική πάλι γιατί χθες την βάλανε χειρουργείο και μας την έφεραν στο δωμάτιο. Μπαίνουνε οι γιατροί, να δούμε τι συμπέρασμα θα βγάλουνε. Προς το παρόν είμαστε καλά. Φοβάμαι και τη συνέχεια εγώ. Δεν ξέρω τι θα συμβεί αργότερα, αύριο μεθαύριο. Γιατί το χτύπημα στο κεφάλι ήταν πάρα πολύ δυνατό. Πέντε ράμματα είναι, η μέση της πονάει πολύ», είπε.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ο στύλος φέρεται να ήταν παλιός και σε κακή κατάσταση.