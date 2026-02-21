Κυψέλη: Μητέρα κατήγγειλε τον βιασμό της 25χρονης ΑμεΑ κόρης της – Τον κυνήγησε με μαχαίρι

Μια σοβαρή καταγγελία έκανε η μητέρα μιας 25χρονης ΑμεΑ στην Κυψέλη, για σεξουαλική κακοποίηση σε βάρος της κόρης της από άνδρα που την βοηθούσε με τα ψώνια της.

Η μητέρα της νεαρής κοπέλας φέρεται να διαπίστωσε το περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης σε βάρος της 25χρονης μέσω καμερών που υπήρχαν μέσα στο σπίτι τους στην Κυψέλη. Μάλιστα, η ίδια φέρεται να κυνήγησε τον δράστη με μαχαίρι.

Ως φερόμενος δράστης αναφέρεται ένας άνδρας με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος βοηθούσε τη μητέρα με τα ψώνια και μάλιστα διαμένει επίσης στην περιοχή της Κυψέλης.

Η στιγμή που αστυνομικοί φτάνουν στην πολυκατοικία που μένει η οικογένεια:

Εκτός από την 25χρονη που φέρεται να έπεσε θύμα κακοποίησης, η μητέρα έχει άλλη μία κόρη – δίδυμη με την 25χρονη και επίσης ΑμεΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα από τα δύο κορίτσια φέρεται να υπέστη σεξουαλική κακοποίηση, ενώ στο δεύτερο, ο δράστης, φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί χωρίς να καταφέρει να ολοκληρώσει την πράξη.

Τα δύο κορίτσια έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις.

Παράλληλα, η μητέρα τους βρίσκεται στο Αστυνομικό Τμήμα και δίνει κατάθεση, με τις αρχές να αναζητούν τον φερόμενο δράστη.