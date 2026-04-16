Κυψέλη: Τι είναι ο αθηναϊκός σχιστόλιθος που μοιάζει με υγρό τσιμέντο και αναβλύζει από αυλή

Ανησυχία προκάλεσε στους κατοίκους της Κυψέλης η εμφάνιση υλικού σαν υγρό τσιμέντο που όλα δείχνουν ότι πρόκειται για αθηναϊκό σχιστόλιθο.

Από το απόγευμα της Τετάρτης (15.04.2026) άρχισε να αναβλύζει από πηγάδι αυλής στην Κυψέλη ένα υγρό που έμοιαζε με τσιμέντο το οποίο κατέληξε στον δρόμο με το ύψος του να φτάνει τα 50 εκατοστά. Κάποια μάλιστα αυτοκίνητα και μηχανές έπαθες και ζημιές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η περιοχή στην Κυψέλη βρίσκεται στην οδό Εύβοιας, από το σημείο που διασταυρώνεται με την οδό Σπετσών, καθώς και στην οδό Στροφάδων, από την οδό Σκύρου

Ο αθηναϊκός σχιστόλιθος είναι ένα πέτρωμα που αν έρθει σε επαφή με νερό υγροποιείται. Είναι το κύριο πέτρωμα στο οποίο γίνεται η διάνοιξη των σηράγγων του Μετρό της Αθήνας.

Το πρωί της Πέμπτης μετέβησαν στο σημείο κάποια τεχνικά συνεργεία και τεχνικά κλιμάκια, τα οποία παρουσία μηχανικού προσπαθούν να καταλάβουν γιατί συμβαίνει αυτή η διαρροή, αλλά και τι ακριβώς είναι το υλικό που διαρρέεται, καθώς μοιάζει μεν με υγρό τσιμέντο, αλλά δεν αποκλείεται να είναι αθηναϊκός σχιστόλιθος, ένα πέτρωμα το οποίο συναντάται στο υπέδαφος της Αττικής, κάποιες φορές και σε υγρή μορφή, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν εργασίες διάνοιξης για σήραγγες του μετρό. Παράλληλα ξεκίνησε και ο καθαρισμός της περιοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι είναι ο αθηναϊκός σχιστόλιθος

Ο αθηναϊκός σχιστόλιθος αποτελεί έναν από τους βασικούς γεωλογικούς σχηματισμούς στο υπέδαφος της Αττικής. Είναι ένα μεταμορφωμένο πέτρωμα που, υπό κανονικές συνθήκες, εμφανίζεται συμπαγές και σταθερό. Ωστόσο, όταν διαταραχθεί – κυρίως εξαιτίας υπόγειων εκσκαφών ή της παρουσίας νερού – μπορεί να χάσει τη συνοχή του και να μετατραπεί σε πλαστική ή ακόμη και ρευστή μάζα.

Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό στους μηχανικούς μεγάλων έργων, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε εκτονώσεις υλικού προς την επιφάνεια, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αδύναμα σημεία στο έδαφος.

Τα έργα της γραμμής 4 του μετρό στο επίκεντρο

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα έργα της γραμμής 4 του μετρό, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή της Κυψέλης. Για τη διάνοιξη των σηράγγων χρησιμοποιούνται σύγχρονοι μετροπόντικες (TBM), οι οποίοι κινούνται σε βάθη 30 έως 35 μέτρων, διασχίζοντας διαφορετικά γεωλογικά στρώματα, όπως σχιστόλιθο, ασβεστόλιθο και ψαμμίτη.

Οι μηχανές αυτές δεν περιορίζονται μόνο στην εκσκαφή, αλλά ταυτόχρονα κατασκευάζουν τη σήραγγα, τοποθετώντας τσιμεντένιους δακτυλίους ανά περίπου 1,5 μέτρο. Παρ’ όλα αυτά, η διαδικασία αυτή επηρεάζει τις ισορροπίες του υπεδάφους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, η πίεση που ασκείται από τις εκσκαφές ή η παρουσία υπόγειων υδάτων ενδέχεται να συνέβαλαν στην άνοδο υλικού προς την επιφάνεια, πιθανόν μέσω θεμελίων παλαιών κτηρίων ή άλλων ευάλωτων σημείων.