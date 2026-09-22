Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο – Στα λευκά οι κορυφές μετά τη βουτιά της θερμοκρασίας

Τα πρώτα χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους στον Όλυμπο, αλλάζοντας μέσα σε λίγες ώρες την εικόνα στις ψηλότερες κορυφές του βουνού. Το λευκό τοπίο δείχνει ότι ο καιρός έχει πλέον αλλάξει αισθητά, ιδιαίτερα στα μεγάλα υψόμετρα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε το Forecast Weather Greece, τα χιόνια κάλυψαν κορυφογραμμές και σημεία γύρω από ορεινά καταφύγια στον Όλυμπο, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό χειμωνιάτικο σκηνικό.

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Την ίδια ώρα, η κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα έφερε προβλήματα σε ορισμένες περιοχές, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονα φαινόμενα να προκαλούν δυσκολίες και ζημιές.

Η μεταβολή του καιρού συνοδεύτηκε και από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με το κρύο να γίνεται περισσότερο αισθητό κυρίως στις ορεινές περιοχές.

Η χιονόπτωση στις ψηλότερες κορυφές του Ολύμπου ήρθε έτσι να συμπληρώσει το φθινοπωρινό σκηνικό που επικρατεί στη χώρα, την ώρα που τα έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη.