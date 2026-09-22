Δημήτρης Κατής και Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ μάγεψαν την Πάρο

Με μεγάλη επιτυχία και την παρουσία περισσότερων από 1.200 θεατών πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026, στον προαύλιο χώρο της Παναγίας Εκατονταπυλιανής στην Πάρο, η επετειακή συναυλία με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και το αφιέρωμα στο έργο του διεθνώς αναγνωρισμένου και βραβευμένου Έλληνα συνθέτη Δημήτρη Κατή.

Τη διοργάνωση υπέγραψαν ο Δήμος Πάρου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής, στο πλαίσιο του εορτασμού για τη συμπλήρωση 1.700 χρόνων από την ανέγερση του Ιερού Ναού.

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Υπό τη μουσική διεύθυνση του αρχιμουσικού Στάθη Σούλη, η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ ερμήνευσε επιλεγμένα έργα από τις «Επικές Αρμονίες» του Δημήτρη Κατή. Οι δυναμικές κορυφώσεις και οι λυρικές μελωδίες των συνθέσεων απέκτησαν ξεχωριστή ένταση στον ιστορικό χώρο της Εκατονταπυλιανής. Η εξαιρετική απόδοση των μουσικών και η εκφραστική διεύθυνση του Στάθη Σούλη ανέδειξαν τον επικό και κινηματογραφικό χαρακτήρα της μουσικής, σε μια βραδιά που συνδύασε τη δύναμη του συμφωνικού ήχου με την αμεσότητα της ζωντανής ερμηνείας.

Στην επιτυχία της συναυλίας συνέβαλαν καθοριστικά ο Βασίλης Δραμουντάνης, ο οποίος είχε τη διεύθυνση παραγωγής, και ο Μιχάλης Συγλέτος, προϊστάμενος του Τμήματος Ηχοληψίας των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ, με την επιμέλεια του ήχου. Η συνεργασία των καλλιτεχνικών και τεχνικών συντελεστών εξασφάλισε ένα αποτέλεσμα υψηλής ποιότητας, αντάξιο της επετειακής διοργάνωσης.

Τη βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους ο δήμαρχος Πάρου Κώστας Μπιζάς, η αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Εικαστικών Τεχνών και πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού του Δήμου Πάρου Άννα Κάγκανη-Κορτιάνου, αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, πρόεδροι κοινοτήτων και εκπρόσωποι τοπικών συλλόγων και φορέων. Παρέστη επίσης ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό για τη σημασία της επετείου.

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Το αφιέρωμα έφερε στο κοινό της Πάρου ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της εκτενούς συμφωνικής δημιουργίας του Δημήτρη Κατή. Με διακρίσεις στα Los Angeles Music Awards και στον διαγωνισμό Billboard World Song Contest, καθώς και με τη συνεργασία του με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Κιέβου, ο συνθέτης έχει διαμορφώσει μια διεθνή πορεία που συνδέει την ορχηστρική γραφή με την επική αφήγηση και τον κινηματογράφο.