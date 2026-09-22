Παγκράτι: Ακούστηκε έκρηξη πριν από τη φωτιά στο υπόγειο – Εκκενώθηκε πολυκατοικία

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης 22.09.2026 στο Παγκράτι, όταν φωτιά ξέσπασε σε υπόγειο διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Πρατίνου. Λίγο πριν εμφανιστούν οι φλόγες, ένοικοι αναφέρουν ότι άκουσαν μια ισχυρή έκρηξη, ενώ μέσα σε λίγα λεπτά πυκνοί καπνοί άρχισαν να γεμίζουν το κτίριο.

Η φωτιά στο Παγκράτι προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, με την πολυκατοικία να εκκενώνεται προληπτικά. Η γρήγορη επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς στους πάνω ορόφους και περιορίστηκε στο υπόγειο διαμέρισμα.

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Οι ένοικοι άκουσαν έκρηξη

Σύμφωνα με μαρτυρίες ενοίκων, πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος που έμοιαζε με έκρηξη. Αμέσως μετά, το υπόγειο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Περίοικοι αναφέρουν ότι στο συγκεκριμένο διαμέρισμα έμενε ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία έχει φύγει από τη ζωή εδώ και αρκετούς μήνες.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 19:10. Στο σημείο έφτασαν 10 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

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Άμεσα τέθηκε υπό έλεγχο #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα, επί της οδού Πρατίνου, στο δήμο Αθηναίων. Επιχειρούν 10 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 22, 2026

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο και να την περιορίσουν αποκλειστικά μέσα στο διαμέρισμα.

Την έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς, αλλά και για την έκρηξη που ανέφεραν οι ένοικοι, έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής.