Πολεμικό Ναυτικό: Υπογράφεται η συμφωνία για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών Bergamini

Πέφτουν οι υπογραφές σήμερα Τρίτη (08.09.2026) στη Ρώμη ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Ιταλία για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών Bergamini για την ενίσχυση του ελληνικού Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού.

Στη Ρώμη βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, για να υπογράψει με τον Ιταλό ομόλογό του, Γκουίντο Κροσέτο, την Εφαρμοστική Ρύθμιση για τις φρεγάτες Bergamini τύπου FREMM που θα αποκτήσει το Πολεμικό Ναυτικό.

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Ειδικότερα, η Εφαρμοστική Ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας ενεργοποιεί ουσιαστικά το πρόγραμμα για να αποκτήσει το Πολεμικό Ναυτικό δύο ιταλικές φρεγάτες Bergamini τύπου FREMM.

Oι δύο Υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή άμυνα, τη στρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ιταλίας.

Η Εφαρμοστική Ρύθμιση θα υπογραφεί από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την αντίστοιχη ιταλική Διεύθυνση Εξοπλισμών.

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Στη Ρώμη βρίσκονται επίσης ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) και της Δήλωσης Προθέσεων για την απόκτηση των ιταλικών φρεγατών Bergamini, που υπεγράφησαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2025, στη Λα Σπέτσια της Ιταλίας.

Πηγή: OnAlert.gr