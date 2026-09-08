Ελλάδα

Άγνωστοι πετούσαν πέτρες σε αυτοκίνητα στον περιφερειακό του Βόλου

Ακόμα και όταν βρέθηκε η αστυνομία στο σημείο συνέχιζαν να πετούν πέτρες
Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου / EUROKINISSI
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Ένα σοβαρό περιστατικό κατήγγειλε οδηγός στον Βόλο, όταν το πρωί της Τρίτης (08.09.2026) ενώ βρισκόταν με το αυτοκίνητό του στον περιφερειακό, κοντά στην είσοδο της πόλης και πριν από το Πανθεσσαλικό, άγνωστοι πετούσαν πέτρες στους οδηγούς που κινούνταν στο σημείο.

Προκλήθηκε μεγάλη ανησυχία από τους οδηγούς που βρίσκονταν στον περιφερειακό του Βόλου. Όπως κατήγγειλε οδηγός, μία από αυτές τις πέτρες κατέληξε στο αυτοκίνητό του και χτύπησε το παρμπρίζ, προκαλώντας ζημιά, σύμφωνα με το thenewspaper.gr.

Μετά το περιστατικό, ο οδηγός ειδοποίησε την Αστυνομία και στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Τροχαίας.

Ωστόσο, κατά τα όσα αναφέρει στην καταγγελία του, η ρίψη πετρών δεν σταμάτησε ούτε με την παρουσία των αστυνομικών στην περιοχή. Και, ενώ οι αρμόδιες αρχές βρίσκονταν ήδη στο σημείο, καταγράφηκε και δεύτερο περιστατικό, καθώς πέτρα χτύπησε ακόμη ένα διερχόμενο αυτοκίνητο.

Το σπασμένο παρμπρίζ από τις πέτρες
Το σπασμένο παρμπρίζ από τις πέτρες / thenewspaper

Ο πρώτος οδηγός προχώρησε στη συνέχεια σε σχετική ανάρτηση, προκειμένου να γνωστοποιήσει τι είχε συμβεί και να προειδοποιήσει όσους πρόκειται να κινηθούν από το συγκεκριμένο τμήμα του περιφερειακού να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

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