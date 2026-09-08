Κυψέλη: Βρέθηκαν ανθρώπινα οστά κοντά σε γήπεδο στην Αλεπότρυπα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Αστυνομία, καθώς όπως έγινε γνωστό, έχουν εντοπιστεί οστά που φαίνεται να ανήκουν σε άνθρωπο, στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τα οστά βρέθηκαν σε άλσος, δίπλα από τον γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη, από άτομο που δραστηριοποιείται σε αθλητικό σύλλογο της περιοχής. Αμέσως ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές.

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Το μακάβριο εύρημα βρέθηκε μέσα σε σακούλα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για ένα κρανίο και μερικά οστά.

Μετά την ανακάλυψη, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί από την Αστυνομία, προκειμένου να εξεταστεί το σημείο και να συλλεχθούν στοιχεία που ενδέχεται να βοηθήσουν στην έρευνα.

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Ανθρωπολόγος και ιατροδικαστής αναμένεται να μεταβούν στο σημείο ενώ οι αστυνομικοί θα προσπαθήσουν να συνθέσουν τα κομμάτια του μακάβριου παζλ και ανάλογα με τις πληροφορίες που θα πάρουν από τους επιστήμονες, θα εξετάσουν αν πρόκειται για άτομο το οποίο έχει εξαφανιστεί ή για κάποια εγκληματική υπόθεση που δεν έχει εξιχνιαστεί.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες.