Ελλάδα

Σέριφος: Απεγκλωβισμός γυναίκας από σπήλαιο βάθους πέντε μέτρων

Πρόκειται για σπήλαιο που βρίσκεται σε δύσβατο σημείο στον Άσπρο Κάβο
ΝΑΥΠΛΙΟ - Το μεσημέρι της Πέμπτης 5 Μαρτίου ένας 68χρονος τουρίστας από τη Νορβηγία τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της εξόρμησής του στον λόφο του Προφήτη Ηλία, στη περιοχή της Ασίνης. Ο άτυχος άνδρας είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με την παρέα του για πεζοπορία στον λόφο του Προφήτη Ηλία, κοντά στο χωριό Αγία Παρασκευή Ναυπλίου. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε την ισορροπία του και έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές και στήθηκε επιχείρηση διάδοσης που διήρκεσε περίπου δυόμισι ώρες, λόγω του δύσβατου εδάφους. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ στο σημείο κλήθηκε και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ. Αφού ολοκληρώθηκε η επιχείρηση, ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Άργους για την παροχή ιατρικής φροντίδας. (Βασίλης Παπαδόπουλος /Eurokinissi)
Πυροσβεστικό όχημα / eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε στις αρχές στο νησί της Σερίφου για περιστατικό πτώσης γυναίκας κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε σπήλαιο βάθους πέντε μέτρων το πρωί της Δευτέρας (07.09.2026).

Στο σημείο της πτώσης στο σπήλαιο στη Σέριφο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και η ιατρική ομάδα του Περιφερειακού Ιατρείου Σερίφου κατέβηκαν με φορείο στο σπήλαιο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα.

Πρόκειται για σπήλαιο που βρίσκεται σε δύσβατο σημείο στον Άσπρο Κάβο.

Η ιατρική ομάδα αφού σταθεροποίησαν την κατάστασή της, κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή της με ελικόπτερο σε εξειδικευμένο τραυματολογικό κέντρο της Αθήνας.

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