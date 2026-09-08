Σέριφος: Απεγκλωβισμός γυναίκας από σπήλαιο βάθους πέντε μέτρων

Συναγερμός σήμανε στις αρχές στο νησί της Σερίφου για περιστατικό πτώσης γυναίκας κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε σπήλαιο βάθους πέντε μέτρων το πρωί της Δευτέρας (07.09.2026).

Στο σημείο της πτώσης στο σπήλαιο στη Σέριφο έφτασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και η ιατρική ομάδα του Περιφερειακού Ιατρείου Σερίφου κατέβηκαν με φορείο στο σπήλαιο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα.

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Πρόκειται για σπήλαιο που βρίσκεται σε δύσβατο σημείο στον Άσπρο Κάβο.

Ολοκληρώθηκε παροχή βοήθειας σε ημεδαπή, στην περιοχή Άσπρος Κάβος, στη Σέριφο, η οποία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας, συνεπεία πτώσης. Με τη χρήση φορείου μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Επιχείρησαν 4 #πυροσβέστες με… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2026

Η ιατρική ομάδα αφού σταθεροποίησαν την κατάστασή της, κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή της με ελικόπτερο σε εξειδικευμένο τραυματολογικό κέντρο της Αθήνας.